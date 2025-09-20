  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۱

لزوم ایمن‌سازی فضاهای فیزیکی مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از لزوم ایمن‌سازی فضاهای فیزیکی مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: با آغاز سال تحصیلی، مدیران مدارس باید نسبت به نصب پوشش‌ها و ضربه‌گیر بر روی اشیا و اجسام لبه‌دار، تیز و برنده اقدام کنند.

وی افزود: بخش‌هایی مانند لبه دیوارها، پله‌ها و ستون‌ها باید توسط پوشش‌های اسفنجی و ضربه‌گیر پوشیده شود تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

ملکی با تأکید بر اهمیت این موضوع در مدارس ابتدایی تصریح کرد: در مقاطع ابتدایی که دانش‌آموزان دائم در حال دویدن و بازیگوشی هستند، احتمال برخورد با این بخش‌ها و آسیب‌دیدگی بسیار زیاد است؛ بنابراین مدیران مدارس باید ایمنی این نقاط را در اولویت قرار دهند.

