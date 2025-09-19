به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه احداث دو مدرسه خیرساز پیش از ظهر جمعه با حضور مسئولان استانی و جمعی از خیران در قم به امضا رسید.
این مدارس با مشارکت مجمع خیرین مدرسهساز استان و همکاری ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم ساخته خواهند شد.
بر اساس این تفاهمنامه، یکی از مدارس به یادبود مرحوم حاج غلامحسین امجدی کاشانی احداث میشود.
این مدرسه ۱۵ کلاسه قرار است در محل مدرسه شهید مدنی منطقه نیروگاه قم که در حال تخریب و بازسازی است ساخته شود. مدرسه دوم نیز با ظرفیت ۱۲ کلاس درس، در زمین مدرسه ۱۷ شهریور و به یادبود زندهیاد حاجیهخانم شمسی محلوجی بنا خواهد شد.
در آئین امضای این تفاهمنامه که با حضور اخوان امجدی کاشانی، جمعی از مسئولان آموزش و پرورش و ادارهکل نوسازی مدارس استان قم برگزار شد، حاج ابوالفضل هندویان عضو هیئت رئیسه و سخنگوی جامعه خیرین مدرسهساز کشور نیز حضور داشت و بر نقش بیبدیل خیران در توسعه زیرساختهای آموزشی کشور تأکید کرد.
بر اساس برنامهریزیها، این دو پروژه آموزشی تا سال تحصیلی آینده تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید و در اختیار دانشآموزان قمی قرار میگیرد.
مسئولان نوسازی مدارس استان اعلام کردند این طرحها با توکل بر پروردگار متعال و به برکت عنایات امام زمان (عج) و حضرت فاطمه معصومه (س) اجرا خواهد شد.
