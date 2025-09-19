اجرای طرح ملی پایش شیر خام در بوشهر

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی پایش شیر خام ویژه فصل تابستان در استان بوشهر با هدف کنترل کیفیت و تضمین سلامت شیر توزیعی در کشور در آزمایشگاه کنترل کیفی دامپزشکی استان کلید خورد.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح، نمونه‌های شیر از مراکز جمع‌آوری، دامداری‌ها و کارخانه‌های فرآوری در سراسر کشور برداشت شده و در آزمایشگاه‌های معتبر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این طرح افزود: بار میکروبی برای ارزیابی میزان رعایت اصول بهداشتی در دوشش، نگهداری و حمل‌ونقل شیر مد نظر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تقلبات احتمالی شامل شناسایی افزودن موادی مانند آب، نشاسته یا سایر مواد غیرمجاز و افلاتوکسین M1 به‌عنوان سمی قارچی که می‌تواند از طریق خوراک دام وارد شیر شده و برای سلامت مصرف‌کنندگان، به‌ویژه کودکان، خطرناک باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افری تاکید کرد: اجرای این طرح ملی علاوه بر شناسایی کانون‌های آلودگی، نقش مؤثری در کاهش تقلبات در صنعت شیر و تضمین عرضه شیر سالم و باکیفیت به مصرف‌کننده خواهد داشت.