کیوان هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش نونهالان همدانی در مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری اظهار کرد: در این رقابت‌ها که ۲۷ شهریورماه و با حضور برترین‌های این رشته از سراسر کشور در استان زنجان برگزار شد، مهرداد بهروزی در رشته کامپوند موفق شد مدال طلا را بر گردن بیاویزد.

وی افزود: در رشته ریکرو نیز دو بانوی نونهال همدانی، الینا قادری و آرینا سخاییان، به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند و باعث افتخار جامعه ورزشی استان شدند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان این موفقیت‌ها را حاصل تلاش بی‌وقفه ورزشکاران، مربیان و همراهی خانواده‌ها و حامیان ورزش همدان دانست و گفت: کسب این مدال‌ها در سنین پایه، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تیراندازی با کمان استان است و نشان می‌دهد ظرفیت بالایی در رده‌های نونهالان و نوجوانان وجود دارد.

هنری همچنین تصریح کرد: هیئت با برنامه‌ریزی برای شناسایی استعدادها و برگزاری اردوهای تخصصی، قصد دارد زمینه حضور پررنگ‌تر ورزشکاران همدانی را در تیم‌های ملی و مسابقات بین‌المللی فراهم کند.

وی در پایان ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزشی همدان ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایت‌ها و تلاش‌ها، شمار قهرمانی‌های ورزشکاران استان در میادین ملی و بین‌المللی افزایش یابد.