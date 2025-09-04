  1. استانها
درخشش کمانداران همدانی با دو طلای رنکینگ کشوری

همدان-رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان از درخشش نمایندگان استان در مرحله دوم رنکینگ کشوری تبریز با کسب دو مدال طلا خبر داد.

کیوان هنری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تیراندازان همدانی اظهار کرد: مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان از ۱۲ تا ۱۴ شهریورماه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و جمعی از بهترین کمانداران کشور در بخش‌های مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

وی افزود: در این رویداد مهم، رونیا رضوی مشعوف در رشته کامپوند جوانان با تمرکز بالا و دقت قابل تحسین توانست تمامی حریفان خود را پشت سر بگذارد و صاحب مدال طلای این رقابت‌ها شود.

هنری خاطرنشان کرد: همچنین مهرداد بهروزی در رشته کامپوند نوجوانان با عملکردی کم‌نقص، مدال طلای بخش خود را کسب کرد و جایگاه همدان را در جدول افتخارات مسابقات ارتقا داد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با اشاره به تلاش مداوم کمانداران همدانی گفت: این نتایج حاصل ماه‌ها تلاش بی‌وقفه ورزشکاران و حمایت مربیان زحمتکش است و نشان می‌دهد مسیر توسعه تیراندازی با کمان در استان همدان به‌خوبی ترسیم شده است.

وی عنوان کرد: هیئت استان با برنامه‌ریزی جامع، در نظر دارد با اعزام مستمر ورزشکاران به رویدادهای کشوری و بین‌المللی، گام‌های بلندی برای حضور در تیم‌های ملی بردارد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان در پایان ضمن قدردانی از خانواده ورزشکاران و حامیان این رشته اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌ها و تمرین‌های هدفمند، شاهد حضور بیشتر قهرمانان همدانی بر سکوی قهرمانی کشور و عرصه‌های جهانی باشیم.

