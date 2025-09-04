درخشش کمانداران همدانی با دو طلای رنکینگ کشوری

کیوان هنری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تیراندازان همدانی اظهار کرد: مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان از ۱۲ تا ۱۴ شهریورماه به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و جمعی از بهترین کمانداران کشور در بخشهای مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.
وی افزود: در این رویداد مهم، رونیا رضوی مشعوف در رشته کامپوند جوانان با تمرکز بالا و دقت قابل تحسین توانست تمامی حریفان خود را پشت سر بگذارد و صاحب مدال طلای این رقابتها شود.
هنری خاطرنشان کرد: همچنین مهرداد بهروزی در رشته کامپوند نوجوانان با عملکردی کمنقص، مدال طلای بخش خود را کسب کرد و جایگاه همدان را در جدول افتخارات مسابقات ارتقا داد.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با اشاره به تلاش مداوم کمانداران همدانی گفت: این نتایج حاصل ماهها تلاش بیوقفه ورزشکاران و حمایت مربیان زحمتکش است و نشان میدهد مسیر توسعه تیراندازی با کمان در استان همدان بهخوبی ترسیم شده است.
وی عنوان کرد: هیئت استان با برنامهریزی جامع، در نظر دارد با اعزام مستمر ورزشکاران به رویدادهای کشوری و بینالمللی، گامهای بلندی برای حضور در تیمهای ملی بردارد.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان در پایان ضمن قدردانی از خانواده ورزشکاران و حامیان این رشته اظهار امیدواری کرد: با تداوم حمایتها و تمرینهای هدفمند، شاهد حضور بیشتر قهرمانان همدانی بر سکوی قهرمانی کشور و عرصههای جهانی باشیم.
