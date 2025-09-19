به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا رحیمی زاده ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهمیرزاد در محل مسجد ولیعصر (عج) با بیان اینکه اجلاسیه سه هزار شهید استان فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، ابراز داشت: انتظار می‌رود تا زمینه حضور همه اقشار مختلف جامعه در این مراسم مهیا شود.

وی خواستار برقراری سرویس ایاب ذهاب برای مردم شهمیرزاد به منظور شرکت در این اجلاسیه شد و افزود: مردم شهید پرور شهمیرزاد تقاضای ایجاد امکانات لازم و برنامه‌های در خور و مناسب ویژه دفاع مقدس هستند.

امام جمعه شهمیرزاد با بیان اینکه این کنگره بیانگر رشادت و دلیری لاله‌هایی که برای دفاع از خاک این سرزمین جان خود را فدا کردند، ابراز داشت: امروز نیز باید از هشت سال جنگ تحمیلی درس گرفت و دست متجاوزان را کوتاه کرد.

رحیمی زاده با تاکید بر اینکه مقاومت و دفاع جانانه در جنگ ۱۲ روزه دشمن را به زانو درآورد و وادار به عقب نشینی کرد، افزود: ایران تنها کشوری بود که برابر استکبار ایستاد و سیلی بر زورگویان اسرائیل و آمریکا زد.

وی افزود: با همه این تفاسیر که مردم همواره پشتیبان نظام بودند از دولت مردان می‌خواهند برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع موجود با تمام قوا تلاش کنند.