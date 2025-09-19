امام جمعه گیلانغرب: مسئولان در نظارت بر بازار کوتاهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناهان، اظهار داشت: خدای متعال در قرآن کریم بارها انسان را به محاسبه نفس و دقت در اعمال سفارش کرده است. آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد» به صراحت بیان می‌کند که مؤمنان باید همواره نگاه کنند چه توشه‌ای برای آخرت خود فراهم می‌کنند.

وی افزود: برخی از تلاش‌های دنیوی همچون مال‌اندوزی، داشتن خانه و خودروهای مختلف تنها تا شب اول قبر همراه انسان است و در قیامت هیچ نفعی ندارد؛ قرآن کریم می‌فرماید در آن روز تنها «قلب سلیم» سود می‌رساند و این قلب سلیم در پرتو تقوا و پرهیزگاری شکل می‌گیرد.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه در خطبه‌های اول به سبک زندگی اسلامی و ویژگی‌های خانواده مطلوب پرداخته شده است، عنوان کرد: دینداری و مودت از مهم‌ترین پایه‌های خانواده قرآنی است. مودت یعنی محبت همراه با ابراز محبت؛ مرد باید محبت خود را به زبان بیاورد و زن و فرزندان نیز با بهترین الفاظ و کلمات یکدیگر را مخاطب قرار دهند.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به آموزه‌های حدیث شریف کساء، گفت: در این حدیث نورانی، نحوه رفتار پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) با یکدیگر، نمونه‌ای روشن از ابراز محبت و تکریم اعضای خانواده است. قرآن کریم نیز در آیه ۵۳ سوره اسراء دستور می‌دهد که «عبادی یقولوا التی هی أحسن»؛ یعنی در خانواده باید بهترین واژه‌ها در گفت‌وگو به کار گرفته شود تا شیطان نتواند فاصله و دشمنی ایجاد کند.

وی ادامه داد: اگر محبت در خانواده کمرنگ شود، نتیجه آن افسردگی، سردی روابط، فاصله میان والدین و فرزندان و در نهایت طلاق خواهد بود. خداوند خود بارها در قرآن فرموده «ان الله یحب» و محبت خویش را ابراز کرده است، پس ما نیز نباید در ابراز محبت به خانواده خساست به خرج دهیم.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به وفای به عهد به عنوان یکی از شاخصه‌های انسان باتقوا، بیان کرد: مسئولان نیز باید در برابر عهد و مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند. یکی از وظایف مهم آنها نظارت بر بازار است تا اجحاف در حق مردم صورت نگیرد. متأسفانه در آغاز سال تحصیلی، افزایش قیمت لوازم‌التحریر و مایحتاج دانش‌آموزان باعث فشار بر خانواده‌ها می‌شود و مسئولان نباید اجازه دهند برخی سودجویان با سوءاستفاده از نبود نظارت، بازار را جولانگاه خود کنند.

وی یادآور شد: امیرالمؤمنین (ع) خود هر روز به بازار سرکشی می‌کرد و با صدای بلند بازاریان را از کسب حرام بر حذر می‌داشت. امروز نیز مسئولان باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند تا پدر و مادری در برابر فرزند خود شرمنده نشود.

خطیب جمعه گیلانغرب در ادامه با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: گیلانغرب دومین شهر مقاوم کشور است که بیش از سه هزار خانواده شهید، جانباز و ایثارگر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و دین خود را به نظام ادا کرده است. امروز وظیفه مسئولان است که پاسخگوی این ایثارگری‌ها باشند.

وی با اشاره به عوامل پیروزی در دفاع مقدس از منظر قرآن افزود: ولایت‌مداری و تبعیت از رهبری الهی، ایمان و اراده رزمندگان و مجاهدت شبانه‌روزی آنان سه عامل اصلی پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی بود.

امام جمعه گیلانغرب در بخش پایانی خطبه‌ها به تحرکات اخیر برخی کشورهای اروپایی در ماجرای مکانیزم ماشه اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا با همه قدرتش در برابر ملت ایران شکست خورد و این کشورها نیز هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. امنیت ایران اسلامی بومی و ملی است و فرزندان ایران با توان دفاعی خود در برابر هر تهدیدی خواهند ایستاد.

وی همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب، بر لزوم همراهی آموزش با پرورش تأکید کرد و گفت: آموزش بدون تربیت، خطری بزرگ است و نمونه بارز آن افرادی هستند که با وجود دانش علمی، به دلیل نبود تربیت صحیح دچار خیانت و انحراف شدند.