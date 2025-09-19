دفاع مقدس؛ نمونه ای کم نظیر در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر معنویت و خداترسی شهدا را برکت حضور آنان در جبهه دانست و تقوای سازنده را لازمه پیشرفت فردی و اجتماعی عنوان کرد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور، علل وقوع جنگ تحمیلی را در دو بخش ضعف‌های داخلی و تحریکات خارجی برشمرد.

وی گفت: بی‌توجهی مدیریت وقت کشور به هشدارهای نظامی، ناهماهنگی در شورای عالی دفاع و فاصله تجهیزاتی با دشمن، به همراه حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعث و جاه‌طلبی صدام، عوامل اصلی آغاز این جنگ بودند.

حجت الاسلام بزمانی دفاع مقدس را نماد پیروزی ملت ایران، حفظ تمامیت ارضی کشور و نمونه‌ای کم‌نظیر در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر دانست که حتی یک وجب از خاک کشور هم جدا نشد.

وی مردمی بودن جبهه دفاع و تجربه مقاومت را مهم‌ترین دستاورد این دوران دانست و این الگو را الهام‌بخش ملت‌های مظلوم منطقه، از جمله فلسطین و یمن معرفی کرد.

حجت الاسلام بزمانی در بخش دیگری از سخنانش، به قدرت بازدارندگی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: اقتدار ملی می‌تواند دشمن را ظرف کمتر از ۱۲ روز مجبور به عقب‌نشینی کند، حتی اگر تمام قدرت‌های جهان پشت او باشند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش را مرکز ثقل تحولات کشور دانست و ضمن تأکید بر سرمایه‌گذاری در این حوزه، خواستار افزایش ارتباط جبهه فرهنگی انقلاب با مدارس، استعدادیابی دانش‌آموزان و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت آنان شد.

امام جمعه ایرانشهر همچنین نشست اضطراری کشورهای اسلامی و عربی در قطر را از نظر موضع‌گیری مثبت، اما از نظر اقدامات عملی ناکافی ارزیابی کرد و به عملکرد مستقل جمهوری اسلامی در پاسخ قاطع به تجاوزات اشاره کرد.