دفاع مقدس؛ نمونه ای کم نظیر در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران

ایرانشهر - خطیب جمعه ایرانشهر گفت: دفاع مقدس نماد پیروزی ملت ایران است؛ حفظ تمامیت ارضی کشور نمونه‌ای کم‌نظیر در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر است که حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر معنویت و خداترسی شهدا را برکت حضور آنان در جبهه دانست و تقوای سازنده را لازمه پیشرفت فردی و اجتماعی عنوان کرد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور، علل وقوع جنگ تحمیلی را در دو بخش ضعف‌های داخلی و تحریکات خارجی برشمرد.

وی گفت: بی‌توجهی مدیریت وقت کشور به هشدارهای نظامی، ناهماهنگی در شورای عالی دفاع و فاصله تجهیزاتی با دشمن، به همراه حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعث و جاه‌طلبی صدام، عوامل اصلی آغاز این جنگ بودند.

حجت الاسلام بزمانی دفاع مقدس را نماد پیروزی ملت ایران، حفظ تمامیت ارضی کشور و نمونه‌ای کم‌نظیر در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر دانست که حتی یک وجب از خاک کشور هم جدا نشد.

وی مردمی بودن جبهه دفاع و تجربه مقاومت را مهم‌ترین دستاورد این دوران دانست و این الگو را الهام‌بخش ملت‌های مظلوم منطقه، از جمله فلسطین و یمن معرفی کرد.

حجت الاسلام بزمانی در بخش دیگری از سخنانش، به قدرت بازدارندگی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: اقتدار ملی می‌تواند دشمن را ظرف کمتر از ۱۲ روز مجبور به عقب‌نشینی کند، حتی اگر تمام قدرت‌های جهان پشت او باشند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، آموزش و پرورش را مرکز ثقل تحولات کشور دانست و ضمن تأکید بر سرمایه‌گذاری در این حوزه، خواستار افزایش ارتباط جبهه فرهنگی انقلاب با مدارس، استعدادیابی دانش‌آموزان و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت آنان شد.

امام جمعه ایرانشهر همچنین نشست اضطراری کشورهای اسلامی و عربی در قطر را از نظر موضع‌گیری مثبت، اما از نظر اقدامات عملی ناکافی ارزیابی کرد و به عملکرد مستقل جمهوری اسلامی در پاسخ قاطع به تجاوزات اشاره کرد.

