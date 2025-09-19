ایثار و شجاعت رزمندگان عامل اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا احمدی نیک، امام جمعه رودخانه، در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به حکمت ۱۳۰ نهجالبلاغه، اهمیت یادآوری سرنوشت نهایی انسان را تبیین کرد.
وی گفت: حضرت امام علی (ع) پس از بازگشت از میدان صفین، خطاب به اموات قبرستانی پشت دروازه کوفه فرمودند: ‘ای ساکنان خانههای وحشتناک، ای خاکنشینان و ای وحشتزدگان، سرنوشت نهایی هر انسانی گریزناپذیر است و باید به آن فکر کنیم.
امام جمعه رودخانه افزود: این بیان حکیمانه امام علی (ع) ضمن تلنگر به دلها، به ما یادآور میشود که زندگی دنیوی موقت است و هرگز نباید از حقیقت آخرت غافل شویم. همچنین ایشان تأکید کردند که بهترین سرمایه برای سفر آخرت، تقوا و پرهیزکاری است.
امید موتور محرکه پیشرفت و عامل انسجام ملی در شرایط حساس کنونی
حجتالاسلام احمدی نیک با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، خاطرنشان کردند که امیدآفرینی و روایت دستاوردها و توانمندیهای کشور توسط رسانهها و مسئولان، یک راهبرد حیاتی و کلان است.
وی افزود: در شرایط پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور با آن مواجه است، امید همچون موتوری قدرتمند باعث حرکت رو به جلو، تلاش و رشد میشود و عامل اصلی حفظ انسجام و تابآوری ملی است.
وی تأکید کرد: تمرکز صرف بر مشکلات و نقاط ضعف، نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی میشود، بلکه موجب ایجاد ناامیدی گسترده و کاهش مشارکت اجتماعی خواهد شد که این وضعیت به معنای فلج شدن جامعه و توقف هرگونه حرکت اصلاحی است.
گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛ فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت
امام جمعه رودخانه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به رهبر معظم انقلاب، خانواده معظم شهدا و مردم ایران، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی بینظیر است تا همه ما به بازخوانی تاریخ دفاع مقدس بپردازیم، از آموزههای آن بهرهمند شویم و فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت را در جامعه نهادینه کنیم.
وی افزود: ترویج این فرهنگ در میان نسل جوان و نوجوان بسیار حیاتی است، زیرا شناخت راه شهدا و پیروی از سیره آنان میتواند در برابر تهدیدات و فشارهای امروز کشور، به ما قدرت و استقامت ببخشد.
عوامل آغاز جنگ تحمیلی از منظر رهبر معظم انقلاب
حجتالاسلام احمدی نیک در تحلیل عوامل آغاز جنگ ۸ ساله، به دیدگاههای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ محصول مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ ضعفهای ساختاری و سیاسی در داخل کشور، ترس و خصومت قدرتهای خارجی منطقه و جاهطلبی صدام حسین که بر پایه محاسبات نادرست خود، ایران را در شرایط ضعیف تصور میکرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی به رغم برخی مشکلات داخلی، با ایجاد وحدت، انسجام و روحیه ایثار در جامعه، قدرتی بیسابقه به ملت ایران بخشید که باعث شد نه تنها جنگ را تحمل کنیم، بلکه در نهایت با رشادتهای رزمندگان و ایثار شهدا، دشمن را شکست دهیم.
امام جمعه رودخانه تأکید کرد: امروز نیز همان عوامل همچنان در موفقیتهای کشور نقش کلیدی دارند و باید راه شهدا ادامه پیدا کند.
آغاز سال تحصیلی جدید؛ ضرورت تمرکز بر آموزش و پرورش به عنوان پایه توسعه کشور
حجتالاسلام احمدی نیک در پایان خطبهها با تبریک شروع سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانوادهها، بر اهمیت آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش نه تنها باید دانش علمی را منتقل کند، بلکه نقش تربیتی و اخلاقی را نیز بهطور جدی دنبال نماید. این دو رکن، پایه پیشرفت آحاد جامعه و تضمین آینده کشور هستند.
وی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاهها افزود: برای موفقیت در تربیت نسلی متعهد و کارآمد، توجه جدی به جنبههای آموزشی و تربیتی بهصورت توأمان لازم است تا بتوانیم نسلی بسازیم که در برابر چالشهای آینده مقاوم باشد و با روحیه خدمتگزاری و انقلابی، کشور را به سوی قلههای پیشرفت هدایت کند.
