۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۶

فینال هیجان‌انگیز چوگان؛ اسپادان و فراجا در نبرد نهایی

اصفهان- هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان در اصفهان با برد قاطع اسپادان مقابل رخش تالش (۲۰-۷) و پیروزی فراجا برابر آذرخش شاهین‌شهر (۱۶-۶) فینالیست‌ها را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که به میزبانی بسپار شیمی سپیدان در اصفهان برگزار شد، رقابت‌های جذاب و نفس‌گیر تیم‌های فینالیست و رده‌بندی را مشخص کرد.

گوی و چوگان اسپادان با برتری قاطع ۲۰ بر هفت مقابل رخش تالش راهی فینال شد. فراجا نیز با پیروزی ۱۶ بر ۶ برابر آذرخش شاهین‌شهر، دیگر فینالیست این دوره لقب گرفت. در دیدار سوم بسپار شیمی سپیدان مغلوب نزاجا شد.

فینال این هفته بین گوی و چوگان اسپادان و فراجا امروز جمعه برگزار می‌شود. بسپار شیمی سپیدان و نزاجا برای رده سوم و رخش تالش و آذرخش شاهین‌شهر برای جایگاه پنجم و ششم به رقابت خواهند پرداخت.

