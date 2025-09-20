به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی چوگان ۲۰۲۵ مهر ماه سال جاری در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار می‌شود و تیم ملی ایران به‌عنوان یکی از تیم‌های صعودکننده در تلاش است با تکمیل مراحل اخذ ویزا راهی این مسابقات شود.

طبق اعلام اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان تاکنون از میان شش ملی‌پوش ایران ویزای دو نفر برای حضور در آمریکا صادر شده و پیگیری برای دریافت ویزای سایر اعضا با همکاری کنسولگری ایالات متحده در امارات ادامه دارد تا تیم بتواند با ترکیب کامل در این رقابت‌ها شرکت کند.

هدایت تیم ملی چوگان ایران را سیامک ایلخانی‌زاده به عهده دارد.

تیم ملی چوگان ایران موفق شد در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی چوگان در ریاض عربستان با شکست پاکستان در دیدار دوم و کسب تفاضل بهتر به جام جهانی آمریکا، صعود کند؛ ملی‌پوشان چوگان ایران در دیدار نخست مقابل پاکستان با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ شکست خوردند و در دیدار دوم موفق شدند با نتیجه ۱۸ بر ۱۳ حریف خود را شکست دهند و با تفاضل بهتر از گروه E به مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی آمریکا، صعود کنند.

تیم‌های آمریکا (میزبان)، فرانسه به عنوان قهرمان دوره گذشته، آرژانتین به عنوان نماینده آمریکای جنوبی، ایران به عنوان نماینده آسیای مرکزی و همچنین نماینده آفریقا در جام جهانی چوگان ۲۰۲۵ حضور دارند.