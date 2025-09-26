  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

آمریکا دوباره به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد

آمریکا دوباره به ورزشکاران ایرانی ویزا نداد

تیم ملی چوگان کشورمان‌به دلیل صادر نشدن روادید سفر به امریکا حضور در رقابت‌های جام جهانی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان در مورد آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل عدم صدور کامل روادید برای تیم ملی چوگان ایران امکان حضور در رقابت‌های نهایی جام جهانی در آمریکا را نداریم.

وی افزود: از زحمات کمیته بین‌الملل فدراسیون چوگان و سیامک ایلخانی زاده در کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی چمن تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: تیم ملی چوگان جمهوری اسلامی ایران با شایستگی تمام و با تاریخ سازی و شکست تیم ملی چوگان پاکستان جواز حضور در مرحله نهایی جام جهانی را کسب کرده بود که به دلیل عدم صدور روادید برای اعضای تیم ملی چوگان ایران از حضور در رقابت‌ها باز ماند.

کد خبر 6602360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها