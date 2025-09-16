عبدالله مؤذن زاده عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری هفته یازدهم لیگ ملی چوگان ایران در اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصفهان با میدان تاریخی نقش‌جهان به‌عنوان الگویی برای زمین‌های چوگان مدرن، از جایگاه ویژه‌ای در این ورزش برخوردار است.

وی با بیان اینکه فدراسیون چوگان از بدو تأسیس نگاه ویژه‌ای به اصفهان داشته و هیئت چوگان این استان از قدیمی‌ترین هیئت‌های استانی کشور محسوب می‌شود، افزود: از دهه ۹۰، فعالیت‌های چوگان در اصفهان رونق گرفته و در سال ۱۳۹۳ پس از سده‌ها، بازی چوگان بار دیگر در میدان نقش‌جهان احیا شد.

دبیر فدراسیون چوگان ایران ابراز کرد: این روند تا امروز ادامه یافته و با تأسیس باشگاهی مجهز در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت بسپارشیمی، زیرساخت‌های این ورزش در شهر تقویت شده است.

موذن‌زاده با اشاره به رویداد ایران جان که هفته آخر شهریور به اصفهان اختصاص دارد، از تصمیم فدراسیون برای برگزاری هفته‌های یازدهم (ویژه بانوان) و دوازدهم (ویژه آقایان) لیگ ملی چوگان در این شهر خبرداد و گفت: این رویداد، هم‌زمان با هفته گردشگری، فرصتی برای معرفی بیشتر چوگان به‌عنوان میراث کهن ایرانی و جلب توجه گردشگران به این ورزش اصیل است.

به گفته وی، اصفهان پس از تهران، بیشترین تعداد چوگان‌بازان و زیرساخت‌های این ورزش را در کشور داراست.

دبیر فدراسیون چوگان ایران خاطرنشان کرد: زمین‌های چوگان در برخوار و خمینی‌شهر در کنار استعدادهای درخشان جوان، جایگاه استان اصفهان را به‌عنوان دومین قطب چوگان ایران تثبیت کرده است.

مؤذن زاده با بیان اینکه فدراسیون همچنین با تمرکز بر توسعه چوگان بانوان، گام‌های مؤثری در بهبود کیفیت بازی‌ها و حرفه‌ای‌سازی این بخش برداشته است، ادامه داد: اعزام تیم‌های بانوان به مسابقات بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارد هرچند نیازمند فراهم شدن شرایط میزبانی و حمایت مالی است.

وی تصریح کرد: چوگان ورزشی پرهزینه اما نه لوکس، به اسپانسرهای قوی نیاز دارد.

موذن‌زاده تأکید کرد: حضور پاترون‌ها (حامیان مالی) برای تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات وارداتی ضروری است تا این ورزش به خودکفایی و بلوغ بیشتری برسد.

دبیر فدراسیون چوگان افزود: کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون نیز در تلاش است تا با وجود محدودیت‌های زیرساختی، استعدادهای جدید را شناسایی و پرورش دهد.

مؤذن زاده خاطرنشان کرد: ایران بعنوان خاستگاه چوگان و مالک معنوی این میراث جهانی ثبت‌شده در یونسکو در تلاش است تا جایگاه خود را در رده‌بندی جهانی بهبود بخشد.

وی اضافه کرد: تیم ملی چوگان ایران به تازگی به جمع ۶ تیم برتر جهان راه یافته و مهرماه در مسابقات جهانی ویرجینیا (آمریکا) شرکت خواهد کرد؛ همچنین مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در عربستان و مرحله نهایی در امارات برگزار خواهد شد.

دبیر فدراسیون چوگان تاکید کرد: این فدراسیون با برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی، در کنار توسعه زیرساخت‌ها و جذب اسپانسر در مسیر ترویج این ورزش اصیل ایرانی گام برمی‌دارد تا چوگان نه‌تنها در اصفهان، بلکه در سراسر ایران و جهان، جایگاه شایسته خود را باز یابد.