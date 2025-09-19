به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر جمعه در حاشیه فینال هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که به میزبانی باشگاه بسپار شیمی سپیدان اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران به احیای این ورزش تاریخی و میراث معنوی کشور اشاره و اظهار کرد: چوگان بخشی از هویت تاریخی ماست و میدان نقش‌جهان از ابتدا برای این ورزش ساخته شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش بخش خصوصی، اولین زمین استاندارد چوگان کشور در محیطی جذاب نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به بازی‌های نمادین گذشته در میدان نقش‌جهان، افزود: به دلیل نبود زمین استاندارد، امکان برگزاری منظم مسابقات لیگی چوگان نبود اما اکنون با این زمین استاندارد، رقابت‌ها مستمر خواهد بود.

جمالی نژاد با تأکید بر ریشه‌های دینی و فرهنگی چوگان، گفت: این ورزش که مورد توجه پیامبر اکرم (ص) بوده، بخشی از میراث مذهبی و تاریخی ماست و ترویج آن می‌تواند جوانان را به ورزش‌های اصیل جذب کند.

استاندار درباره نقش دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت بسترساز و بخش خصوصی بازیگر اصلی است؛ بخش خصوصی عاشق و علاقه‌مند به چوگان پای کار آمده و این مجموعه در اختیار آن‌ها خواهد بود تا این ورزش را توسعه دهند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات جهانی چوگان در اصفهان خبر داد و گفت: پیش‌تر بازی‌های نمادینی در میدان نقش‌جهان برگزار کردیم و با ظرفیت زمین جدید، امید است میزبان مسابقات جهانی باشیم. چوگان متعلق به ایران است و باید آن را حفظ کنیم.

جمالی‌نژاد بر حمایت دولت از توسعه چوگان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری بخش خصوصی، این ورزش به جایگاه شایسته خود برسد.