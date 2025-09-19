به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ناظری در حاشیه هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان در اصفهان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما بازگرداندن چوگان به میدان نقش‌جهان است. جلسات متعددی با استاندار اصفهان، مدیران کل و بخش خصوصی برگزار شده و تفاهم‌نامه‌ای نیز آماده شده است. در صورت امضا، زمینی استاندارد در دل میدان ایجاد خواهد شد و نقش‌جهان بار دیگر به جایگاه تاریخی خود بازمی‌گردد.

وی با اشاره به حمایت جدی مسئولان استان افزود: استاندار اصفهان نگاه فرهنگی و میراثی به این موضوع دارد و دستور هماهنگی کامل میان فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان صادر شده است. این خبر خوش را به مردم اصفهان و ایران می‌دهم که اگر همه امور طبق برنامه پیش برود، نه‌تنها رقابت‌های ملی و آسیایی بلکه جام جهانی چوگان نیز می‌تواند در میدان نقش‌جهان برگزار شود.

ناظری همچنین درباره حضور تیم ملی در رقابت‌های مهرماه آمریکا توضیح داد: از شش بازیکن تیم ملی تاکنون ویزای دو نفر صادر شده و پیگیری برای دیگر اعضا ادامه دارد. امیدواریم با همکاری کنسولگری آمریکا در امارات، تیم ملی با ترکیب کامل راهی این رقابت‌ها شود.

رئیس فدراسیون چوگان درباره کادر فنی تیم ملی نیز گفت: به دلیل محدودیت‌های مالی فعلاً امکان استفاده از مربی خارجی وجود ندارد، اما خوشبختانه مربیان توانمند ایرانی در اختیار داریم. سیامک ایلخانی‌زاده، با سابقه بین‌المللی و عضویت در کمیته سفیران فدراسیون جهانی چوگان، سرمربی تیم ملی خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چوگان صرفاً یک ورزش نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت ایران است. سیاست ما تمرکز بر استان‌های دارای پیشینه تاریخی همچون فارس، همدان و کردستان است و امیدواریم طی یکی دو سال آینده چهار تا پنج استان دیگر به جمع هیئت‌های فعال چوگان اضافه شوند.

ناظری در پایان گفت: احیای چوگان در نقش‌جهان اقدامی ورزشی صرف نیست؛ این حرکت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند جایگاه ایران را در جهان ارتقا دهد.