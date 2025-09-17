  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

قهرمانی فراجا در هفته یازدهم لیگ چوگان بانوان کشور در اصفهان

اصفهان- هفته یازدهم لیگ چوگان بانوان کشور، در یک رقابت هیجان انگیز و نفس‌گیر در شهر تاریخی اصفهان با قهرمانی مقتدرانه تیم فراجا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد جذاب که شامگاه چهارشنبه به میزبانی اصفهان برگزار شد، شاهد رقابت‌های داغ و تماشایی میان تیم‌های برتر کشور بود.

در دومین روز از این رقابت‌ها، تیم بانوان بَسپار شیمی سپیدان اصفهان در مصافی نزدیک و پرهیجان مغلوب تیم قدرتمند فراجا شد. در دیدار رده‌بندی، تیم رخش تالش با نتیجه پنج بر ۱۵ برابر تیم نزاجا تسلیم شد و جایگاه سوم را به حریف واگذار کرد.

اما اوج هیجان در بازی فینال رقم خورد؛ جایی که فراجا با نتیجه‌ای بسیار نزدیک ۱۰ بر ۹ تیم بسپار شیمی سپیدان را از پیش رو برداشت و قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد برگزاری مسابقات بخش آقایان باشیم. تیم‌های بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینی‌شهر و آذرخش شاهین‌شهر در این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا بار دیگر هیجان چوگان را به نمایش بگذارند.

