قهرمانی فراجا در هفته یازدهم لیگ چوگان بانوان کشور در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد جذاب که شامگاه چهارشنبه به میزبانی اصفهان برگزار شد، شاهد رقابتهای داغ و تماشایی میان تیمهای برتر کشور بود.
در دومین روز از این رقابتها، تیم بانوان بَسپار شیمی سپیدان اصفهان در مصافی نزدیک و پرهیجان مغلوب تیم قدرتمند فراجا شد. در دیدار ردهبندی، تیم رخش تالش با نتیجه پنج بر ۱۵ برابر تیم نزاجا تسلیم شد و جایگاه سوم را به حریف واگذار کرد.
اما اوج هیجان در بازی فینال رقم خورد؛ جایی که فراجا با نتیجهای بسیار نزدیک ۱۰ بر ۹ تیم بسپار شیمی سپیدان را از پیش رو برداشت و قهرمانی را از آن خود کرد.
همچنین قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد برگزاری مسابقات بخش آقایان باشیم. تیمهای بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینیشهر و آذرخش شاهینشهر در این رقابتها به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا بار دیگر هیجان چوگان را به نمایش بگذارند.
