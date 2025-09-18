چوگان اصفهان در مسیر جهانی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صدری شامگاه پنجشنبه در حاشیه رقابتهای هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای بالقوه این استان در رشته چوگان، اظهار کرد: در گذشته به این رشته توجه کافی نشده بود اما با حمایت استاندار و تأکیدات رهبر معظم انقلاب انگیزهای مضاعف برای ساماندهی چوگان ایجاد شده است.
وی افزود: با استعدادیابی در روستاها و برگزاری رقابتها در میدان نقشجهان، بهزودی شاهد حضور قهرمانان اصفهانی روی سکوهای جهانی خواهیم بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان درباره وضعیت مدیریتی هیئت چوگان گفت: این هیئت هنوز با سرپرستی اداره میشود اما مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم شده و بهزودی رئیس آن معرفی خواهد شد.
صدری تأکید کرد: حضور یک مدیر ثابت میتواند فرآیند استعدادیابی و قهرمانپروری را تسریع کند.
وی همچنین به وجود استعدادهای نهفته در روستاها اشاره کرد و گفت: قهرمانانی با کمترین امکانات از مناطق دورافتاده ظهور کردهاند؛ کافی است فرصت دیده شدن به آنها داده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان از برنامهریزی برای برگزاری رقابتهای چوگان در میدان نقشجهان خبر داد و افزود: به دلیل ثبت جهانی این میدان در یونسکو، اخذ مجوزهای بینالمللی ضروری است. مذاکرات اولیه با اسپانسرها آغاز شده و امید است این طرح بهزودی عملیاتی شود.
صدری همچنین چالشهای مالی را قابل مدیریت دانست و گفت: هزینههای استعدادیابی و قهرمانپروری با حمایت هیئتها، فدراسیونها، وزارت ورزش و خیران تأمین میشود.
همچنین رضا مهدیان سرپرست هیئت چوگان استان اصفهان در جمع خبرنگاران چوگان را بخشی از هویت فرهنگی این شهر تاریخی خواند و اظهار کرد: با حمایت بخش خصوصی و بازسازی میدان نقشجهان، این مکان میتواند میزبان مسابقات جهانی چوگان شود.
وی از کیفیت بالای برگزاری هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان در اصفهان ابراز خرسندی کرد و نقش باشگاه بسپار شیمی سپیدان را در این موفقیت برجسته دانست.
مهدیان با اشاره به پیشینه ۴۰۰ ساله چوگان بهعنوان میراث ناملموس اصفهان، افزود: این ورزش مهیج و اصیل در حال جلب توجه اقشار مختلف جامعه است و میتواند بهعنوان نقطه عطفی برای جذب جوانان و استعدادپروری عمل کند.
به گزارش مهر، هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان امروز و فردا در اصفهان در حال برگزاری است و تیمهای بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینیشهر و آذرخش شاهین شهر در این رقابتها به مصاف یکدیگر میروند.
چوگان ورزش باستانی ایران است که از دیرباز بین ایرانیان و بهویژه نظامیان به دلیل آمادگی سوارکاران و اسبها، رواج بسیاری داشت؛ این ورزش با قدمت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال از کهنترین ورزشهای ایرانیان محسوب میشود.
این رشته در ادوار اولیه برگزاری بازیهای المپیک از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۶ میلادی جزو ورزشهای المپیکی محسوب میشد و در حدود ۸۰ کشور جهان انجام میشود.
ایرانیان پدیدآورنده بازی چوگان بودند و تا دوران صفویه نیز این بازی در کشور رواج داشت اما در سدههای اخیر چوگان رو به فراموشی رفت تا اینکه با احیای این میراث کهن، بازی چوگان در بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در آذر سال ۱۳۹۶ با اکثریت آرا و به نام ایران ثبت جهانی شد.
میدان تاریخی نقش جهان اصفهان قدیمیترین میدان چوگان جهان است.
