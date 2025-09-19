به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام امروز شورای امنیت در یک پست در فضای مجازی نوشت: امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران رأی داد که از ۲۸ سپتامبر لازم‌الاجرا است.

وی ادعا کرد، برنامه هسته‌ای ایران برای اهداف صلح‌آمیز در نظر گرفته نشده است. سلاح هسته‌ای برای ایران به معنی این است که خطرناک‌ترین نظام، خطرناک‌ترین سلاح را در اختیار خواهد داشت. این مسأله به صورت ریشه‌ای ثبات و امنیت جهانی را تضعیف می‌کند.

ساعر اضافه کرد، هدف جامعه بین‌المللی باید بدون تغییر باقی بماند: جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت‌های هسته‌ای برای همیشه.