به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری آخرین تحولات دستگاه دیپلماسی ایران را در خصوص فعالسازی اسنپبک یا مکانیسم ماشه بیان کرد.
قنبری ضمن بیاثر بودن فعالسازی مکانیسم ماشه بر فروش نفت ایران و مبادلات بانکی تاکید کرد واکنشها به تحریم صرفاً در بازارهای غیررسمی و کم عمق و بصورت هیجانی اتفاق افتاده است و تحریمکنندگان با برنامهریزی بدنبال ایجاد بستههای روانی و سیاستهای رسانهای هستند. مطمئن باشید اسنپبک نه بر فروش نفت تاثیر خواهد داشت و نه بر مبادلات بانکی.
وی ادامه داد اسنپبک قطعاً بر زندگی مردم تاثیر میگذارد اما میزان آن بستگی به متن قطعنامه دارد. اینگونه هم نیست که تحریمهای شورای امنیت بیاثر باشد اما تحریمها را باید واقعبینانه دید و اغراق نکرد. تحریمهای شورای امنیت بخش بسیار کوچکی از تحریمهای آمریکاست. واکنشهای فعلی بازار به موضوع اسنپبک هیجانی است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بازگشت تحریمهای شورای امنیت صوری است و اگرچه ۲۷ سپتامبر مکانیسم ماشهفعال میشود، اما در این تاریخ هنوز میتواند قطعنامه دیگری به رأی گذاشته شود. اگر حتی یک عضو از شورای امنیت با قطعنامه موافق نباشد از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
وی ادامه داد تا حالا یک صادرکننده و تاجر از من نپرسیده اسنپبک چه میشود؛ اصلاً مسأله آنها این نیست. آنچه در قطعنامه شورای امنیت وجود دارد مربوط به نسل اول تحریمهاست در حالیکه هم اکنون با تحریمهای نسل سوم روبرو هستیم و تحریمهای شورای امنیت پیشرونده نیست. اگر اروپاییها ببینند تحریمها زیاد اثر گذاشته حداکثر امتیاز را از ما خواهند گرفت. برای همه مسئولان جا افتاده که در مقابل تحریم باید اقتصاد را قوی کرد.
وی در خصوص موضع روسیه و چین بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه خاطرنشان کرد چین و روسیه براساس منافع ملی خود عمل میکنند اما بازیگری ایران در صحنه بینالملل باید به نحوی باشد که منافع ما منطبق با منافع کشورهایی باشد که همسوی با ما هستند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه تاکید کرد بخشی از اقتصاد نیست که مشمول تحریمهای آمریکا نباشد. شدیدترین تحریمهای شورای امنیت برای قطعنامه ۱۹۲۱ است. تمام بانکهای ایران مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا هستند با اینحال ما شرایط سختتر از این را تجربه کردهایم.
لازم بذکر است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۸ شهریور درباره ادامه لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران رأی گیری کرد. ۹ عضو شورای امنیت علیه فعال سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران رأی دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند. رد پیش نویس ارائه شده از سوی کره جنوبی در شورای امنیت به معنی آن است که مکانیسم ماشه در راستای عدم لغو تحریمها علیه ایران، باقی میماند.
قرار است از روز شنبه ۵ مهر سال جاری، ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شوند. این قطعنامهها طبق توافق برجام، متوقف شده بودند.
