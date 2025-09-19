به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه یکی از محورهای مهم مواصلاتی شهرستان جم محسوب می‌شود، ارتقای ایمنی، کاهش حوادث و تسهیل عبور و مرور در آن، اهمیت بالایی داشته و مورد مطاابه مردم شهرستان است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در خصوص برنامه بازدید و اجرای پروژه افزود: مشاور طرح و نمایندگان شورای ترافیک استان به همراه مسئولان ذیربط شهرستانی روز شنبه ۲۹ شهریور از کل مسیر بازدید خواهند کرد.

وی اضافه کرد: این بازدید با تمرکز ویژه بر قطعه دوم مسیر، از سه‌راه قائدی تا تل قلعه انجام می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همچنین مشاور طرح موظف شده است نسبت به تدقیق طرح، نقشه و مشخصات فنی و برآورد ریالی قطعه دوم اقدام کرده و نتایج آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز ارائه دهد و تا نیمه مهر ماه جلسه بررسی طرح پیشنهادی مشاور برای قطعه ۲ برگزار تا روند اجرایی پروژه با هماهنگی کامل پیش رود.

وی در ادامه افزود: تأمین اعتبار اجرای این قطعه در دستور کار قرار دارد و بهسازی و ایمن‌سازی آن بزودی آغاز خواهد شد.

معاون استاندار بوشهر اعلام کرد: مشاور طرح حداکثر تا پایان مهرماه نسبت به ارائه طرح پیشنهادی برای کل مسیر جم – پالایشگاه اقدام خواهد کرد تا تصمیمات نشست تهران که با حضور استاندار، نماینده مجلس و معاونین وزرای راه و شهرسازی و نفت برگزار شده، به صورت عملیاتی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه، علاوه بر ارتقا ایمنی و روان‌سازی ترافیک، نشان‌دهنده توجه استاندار به مطالبات مردمی است.

در پی درخواست‌های مردمی، استاندار بوشهر به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط دستور داد تا تکمیل مطالعات فنی و اقدامات اجرایی برای بهسازی و ایمن‌سازی مسیر جاده جم – پالایشگاه تسریع شود.