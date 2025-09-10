به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان جم با اشاره به نشست استاندار بوشهر با معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری کشور اظهار داشت: تبادل تفاهم نامه مشارکت در تأمین اعتبار ۲۳ پروژه نیمه تمام و اولویت دار راهداری استان در سال ۱۴۰۴ از مهم‌ترین موارد این جلسه است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: تسریع در بروزرسانی مطالعات فنی بهسازی و ایمن سازی جاده جم پالایشگاه یکی از محورهای مذاکرات بوده و این پروژه در لیست فهرست ۲۳ گانه مورد تفاهم قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استاندار بوشهر از معاون راهداری وزیر راه و شهرسازی، قول گرفته است بزودی در جنوب استان نیز حضور یافته و از محورهای مختلف از جمله جاده جم پالایشگاه بازدید داشته باشد.

رجایی تصریح کرد: در این بازدید علاوه بر تعیین تکلیف متولی این راه، نسبت به تعیین سهم وزارت نفت و راه و شهرسازی در خصوص تأمین مابقی اعتبار مورد نیاز آن تصمیم گیری می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر تکمیل قطعه انتهایی بزرگراه فیروزآباد جم در استان بوشهر، بهسازی بزرگراه سیراف جم، ساماندهی تقاطع‌های چاهه و سه راه پدری، محور جم به پالایشگاه و محور ریز به دژگاه نیز از جمله پروژه‌های اولویت دار و مورد پیگیری استانداری بوشهر و اداره کل راهداری استان بوشهر است.