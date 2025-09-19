باقری: مسئولان در خواب هستند؛ حق با هواداران است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در پایان بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو اظهار داشت: در پایتخت سه استادیوم وجود دارد که هیچ‌کدام در شرایط ایده‌آل و قابل استفاده نیستند. با این شرایط، طبیعی است که تیم‌ها نتوانند فوتبال خوبی ارائه دهند و نتیجه هم متأثر از این شرایط باشد. ما باید تلاش کنیم تا با عملکرد مناسب، هواداران راضی باشند، اما حقیقت این است که در چنین زمین‌هایی، هیچ تیمی نمی‌تواند بازی خوبی ارائه دهد.

باقری در ادامه افزود: شهرستان‌ها زمین‌های بهتری دارند، اما در تهران وضعیت به گونه‌ای است که مسئولان باید اجازه دهند زمین‌ها بازسازی و آماده شوند تا مسابقات در شرایط مناسب برگزار شود. طرفداران حق دارند که انتظار نتیجه داشته باشند، اما باید شرایط را هم در نظر بگیرند.

مربی پرسپولیس با تاکید بر وضعیت تیمش گفت: تیم ما تازه تشکیل شده و سرمربی جدید دارد. با این حال، روز به روز بهتر خواهد شد و از طرفداران می‌خواهم با صبر و حوصله تیم را حمایت کنند.

او در پایان خطاب به مسئولان ورزشی تصریح کرد: مسئولان ما در خواب هستند امتا خواهش می‌کنم فکری به وضعیت استادیوم‌ها شود، زیرا در آینده همین مشکلات به خود شما هم اعتراض‌های مشابه را به دنبال خواهد داشت.