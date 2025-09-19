  1. ورزش
آمار نامطلوب پرسپولیس با هاشمیان در تهران

عملکرد پرسپولیس در بازی های فصل جاری به میزبانی شهر تهران انتقادات از عملکرد این تیم را بالا برده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس مقابل چادرملو اردکان با تساوی بدون گل همراه بود تا این تیم، سومین تک امتیاز خود در لیگ بیست و پنجم را رقم بزند

پرسپولیس که تنها در دیدار با سپاهان در اصفهان موفق به کسب پیروزی شد سه بازی دیگر خود مقابل فجرسپاسی، فولاد و چادرملو را در حالی با نتیجه تساوی به پایان رساند که هر سه دیدار در تهران بود و هوادارانش را در اختیار داشت.

اگرچه پرسپولیس میزبانی خود را دوبار در ورزشگاه شهر قدس و بازی با چادرملو را به عنوان میهمان برگزار کرد اما نتوانست دل هواداران خود را به دست بیاورد تا انتقاد از وحید هاشمیان رفته رفته شکل بگیرد.

