آمار نامطلوب پرسپولیس با هاشمیان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس مقابل چادرملو اردکان با تساوی بدون گل همراه بود تا این تیم، سومین تک امتیاز خود در لیگ بیست و پنجم را رقم بزند

پرسپولیس که تنها در دیدار با سپاهان در اصفهان موفق به کسب پیروزی شد سه بازی دیگر خود مقابل فجرسپاسی، فولاد و چادرملو را در حالی با نتیجه تساوی به پایان رساند که هر سه دیدار در تهران بود و هوادارانش را در اختیار داشت.

اگرچه پرسپولیس میزبانی خود را دوبار در ورزشگاه شهر قدس و بازی با چادرملو را به عنوان میهمان برگزار کرد اما نتوانست دل هواداران خود را به دست بیاورد تا انتقاد از وحید هاشمیان رفته رفته شکل بگیرد.