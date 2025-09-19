به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از تساوی بدون گل پرسپولیس مقابل چادرملو اردکان گفت: یک موقع‌هایی اصلاً نمی‌توان در مورد بازی صحبت کرد، چون ابتدا باید ورزشگاه و شرایط خوب داشته باشید. وقتی تیم مقابل از دقیقه یک خودش را زمین می‌اندازد، دیگر فلسفه فوتبال مشخص نیست. واقعاً نمی‌دانم هدف از این نوع بازی چیست. البته من عادت ندارم درباره تیم حریف زیاد صحبت کنم، چون همین حرف‌ها هم شأن آدم را پایین می‌آورد.

وی افزود: به هواداران حق می‌دهم از چنین بازی‌ای ناراحت باشند. اما فکر می‌کنم دست هایی هست که ما مجبور می‌شویم در چنین شرایطی بازی کنیم. حتی دوش‌های رختکن آب یخ بود و اصلاً بازیکنان نتوانستند استفاده کنند. می‌گویند نسبت به ۱۰ سال گذشته تغییراتی ایجاد شده، اما این تغییرات کجاست؟ تیم مقابل از همان دقیقه یک روی زمین می‌افتاد و بازی را خوابانده بود.

کاپیتان پرسپولیس در واکنش به شعار «حیا کن رها کن» علیه وحید هاشمیان نیز گفت: این کار در هفته‌های پنجم و ششم درست نیست. به نظرم کسانی که این شعار را سر می‌دهند از جای دیگری ناراحت هستند و می‌آیند اینجا اعتراض خود را نشان می‌دهند. ما یک خانواده هستیم و هوادار نباید خودش را از تیم جدا کند. تمام دلگرمی ما همین هواداران هستند.

عالیشاه در پایان گفت: هر وقت زمین و شرایط بازی خوب باشد، آن زمان می‌توان درباره مسائل فنی و کیفیت فوتبال هم صحبت کرد، اما در چنین شرایطی واقعاً امکانش وجود ندارد.