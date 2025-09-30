چین: با تحریم و فشار علیه ایران مخالفیم؛ آمریکا ریشه اصلی بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری امروز سه شنبه دستگاه دیپلماسی این کشور در اشاره به اینکه شورای امنیت سازمان ملل نتوانست پیشنویس قطعنامهای را که بهطور مشترک از سوی پکن و مسکو برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه شده بود به تصویب برساند، گفت: هدف از پیشنویس قطعنامه تمدید، ایجاد زمان و فضای بیشتر برای مذاکره دیپلماتیک در مورد مسئله هستهای ایران و ایجاد شرایط مطلوب برای دستیابی نهایی به یک راهحل سیاسی در خصوص این مسئله بود. فشار آوردن در مکانیسم «بازگشت تحریمها» سازنده نیست و روند سیاسی و دیپلماتیک حل مسئله هستهای ایران را به شدت معکوس کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این ارتباط ادامه داد: خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ریشه اصلی بحران امروز است. چین معتقد است که حل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک تنها گزینه قابل قبول است و با تهدید به زور، اعمال تحریم و فشار مخالفیم. چین از آمریکا و کشورهای اروپایی میخواهد تا صداقت سیاسی از خود نشان دهند، تلاشهای دیپلماتیک بیشتری انجام دهند، مسئله هستهای ایران را به مسیر درست حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک بازگردانند و از تشدید بیشتر تنش ها جلوگیری کنند.
«گوئو جیاکون» اضافه کرد: چین همچنان به حفظ موضع عینی و عادلانه خود ادامه خواهد داد و نقشی سازنده برای دستیابی به توافقی که نگرانیهای مشروع همه طرفها را در نظر بگیرد، ایفا خواهد کرد.
