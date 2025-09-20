  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

راه‌اندازی مرکز آموزشی کانون‌های مساجد برای تربیت نسل تراز انقلاب

راه‌اندازی مرکز آموزشی کانون‌های مساجد برای تربیت نسل تراز انقلاب

بجنورد- سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی گفت: مرکز آموزشی و تعالی معارف اسلام ناب با هدف راهبری نسل تراز انقلاب اسلامی در میدان جهاد تبیین راه‌اندازی شد.

امین عاملی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی مرکز آموزشی و تعالی معارف اسلام ناب در خراسان شمالی خبر داد.

وی در ادامه افزود: در این مرکز مقابله با نظام سلطه و مشارکت فعال در فرآیند نظام سازی و جامعه پردازی آموزش داده خواهد شد.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی از مهرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد افزود: دوره‌های آموزشی این مرکز بصورت پودمانی و تخصصی در پنج محور اصلی و طی ۵۰ جلسه برگزار خواهدشد که به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره نیز داده خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این طرح برجسته است خاطرنشان کرد: کانون‌ها بعنوان بازوان مردمی همراه نهادهای اسلامی حلقه واسط میان مرکز آموزش و بدنه جامعه محسوب می‌شوند.

عاملی پور گفت: نیروها در این مرکز پس از فراگیری مباحث، از طریق شبکه گسترده کانون‌ها به سطح محلات، و جمع‌های مردمی منتقل خواهند شد تا چرخه تربیت در جامعه انجام شود.

کد خبر 6594978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها