امین عاملی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی مرکز آموزشی و تعالی معارف اسلام ناب در خراسان شمالی خبر داد.

وی در ادامه افزود: در این مرکز مقابله با نظام سلطه و مشارکت فعال در فرآیند نظام سازی و جامعه پردازی آموزش داده خواهد شد.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی از مهرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد افزود: دوره‌های آموزشی این مرکز بصورت پودمانی و تخصصی در پنج محور اصلی و طی ۵۰ جلسه برگزار خواهدشد که به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره نیز داده خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این طرح برجسته است خاطرنشان کرد: کانون‌ها بعنوان بازوان مردمی همراه نهادهای اسلامی حلقه واسط میان مرکز آموزش و بدنه جامعه محسوب می‌شوند.

عاملی پور گفت: نیروها در این مرکز پس از فراگیری مباحث، از طریق شبکه گسترده کانون‌ها به سطح محلات، و جمع‌های مردمی منتقل خواهند شد تا چرخه تربیت در جامعه انجام شود.