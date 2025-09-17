مسجد؛ قلب تپنده تحولات اجتماعی و جذب جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی هاشمی در همایش ارکان مساجد شیراز در تشریح فعالیت‌های خود، بر اهمیت ارتباط‌گیری مستقیم با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و ورزشکاران، تأکید کرد.

وی حضور در جمع فوتبالیست‌ها، کشتی‌گیران و بدنسازان و همچنین ایجاد پل ارتباطی با قطب‌های صنعتی منطقه، گام‌های اولیه را برای جذب مشارکت عمومی برداشت و با اشاره به تجربیات خود در مدارس بر لزوم درک و همراهی با آن‌ها تأکید کرد.

حجت الاسلام هاشمی گفت: با ورود به مدارس و تعامل دوستانه با دانش‌آموزان و مشارکت در بازی‌های ورزشی، توانستیم شکاف‌های موجود را پر کرده و ارتباط مؤثری با این نسل برقرار کنیم. این اقدامات، منجر به استقبال چشمگیر جوانان از برنامه‌های متنوع در مسجد شد و در فضای مجازی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.

امام جماعت برتر کشور به احیای مسجد به‌عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: مسجدی که پیش از حضور ما با چالش‌های بسیاری روبرو بود، اکنون به محلی پرشور و فعال تبدیل شده است. از جمله دستاوردهای این رویکرد، می‌توان به راه‌اندازی «ستاد کمک مومنانه» اشاره کرد که در پی شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، فعالیت خود را آغاز کرد. این ستاد، با جذب مبالغ قابل توجهی کمک مردمی در فاز اول، توانست گام‌های مؤثری در حمایت از نیازمندان بردارد.

حجت الاسلام هاشمی همچنین از حل مشکلات درمانی، تأمین جهیزیه و ترک اعتیاد از افراد گرفتار مواد مخدر در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با ایجاد یک شبکه قوی متشکل از متخصصان و داوطلبان از جمله سازندگان، مشاوران، وکلا و فعالان اجتماعی توانستیم به طیف وسیعی از نیازهای جامعه پاسخ دهیم.

وی با تصریح اینکه با اتکا به ظرفیت‌های محلی و مردمی می‌توان کارهای بزرگی انجام داد، بر اهمیت ایستادگی بر اعتقادات و ارتباط مستمر با مردم تأکید کرد و افزود: با تداوم این مسیر روشن مساجد دوباره به رونق گذشته بازمی‌گردد و نقش خود را در جامعه پررنگ‌تر ایفا می‌کنند.