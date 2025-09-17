دشمن با جنگ نرم به دنبال تغییر هویت ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر بابا احمدی عصر چهارشنبه در همایش ارکان مساجد شیراز گفت: امام راحل، حکمرانی نوینی را در سرزمینی برگزیده و در میان ملتی انتخاب شده، بنا نهاد. ملتی که برای فتح قله کمال انسانی برگزیده شده و در کوران حوادث آبدیده گشته است تا آماده ظهور کبری شود.

وی با تأکید بر اینکه این ملت، ولایت خدا را پذیرفت و بر ولایت طاغوت غلبه کرد، جمهوری اسلامی ایران را حرمی مقدس خواند که کانون تشعشع نور الهی شده است. این حکمرانی نوین، هم اسلام ناب محمدی را مستقر کرده و هم جمهوری مبتنی بر آن را شکل داده است.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: ملت ایران، در آزمون‌های مختلف همواره با توفیق، ظفر، فتح و نصرت الهی روبرو بوده است.

سردار بابا احمدی به سخنان یک نظریه‌پرداز آمریکایی مبنی بر اینکه «تا زمانی که ملت ایران هویت ایرانی دارد، امکان غلبه بر این ملت وجود ندارد، مگر اینکه هویت و ماهیت این ملت آمریکایی شود.» اشاره کرد و گفت: این اعتراف دشمن در فتنه‌های اخیر، از جمله فتنه ترکیبی سال ۱۴۰۱، آشکارتر شد.

وی به جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از اتحاد شرق و غرب علیه ایران دانست و ادامه داد: بیش از هشتاد کشور در این جنگ شرکت کردند، اما مقاومت ملت ایران موجب شد دشمن پس از هشت سال تسلیم شود.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج کشور افزود: از دل همین تحریم‌ها و جنگ‌ها، قدرتی به اذن خدا شکل گرفت و ایران قدرتمند پدید آمد.

سردار بابااحمدی به حمله نافرجام اخیر دشمن در خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: با وجود مذاکرات و به ظاهر صلح، دزدانه و شبانه به فرماندهان و تأسیسات هسته‌ای ایران حمله شد. اما این جنگ برخلاف هشت سال جنگ تحمیلی، تنها دوازده روز به طول انجامید و دشمن تسلیم شد.

وی با مقایسه جبهه دشمن که شامل همه اشرار عالم با جبهه ایران اسلامی، بر این نکته پافشاری کرد که این انقلاب، انقلاب خدا و این ملت، ملت برگزیده خداست.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور با یادآوری مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها و فتنه‌های پی در پی (۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱)، به عظمت امروز ایران در دنیا اشاره کرد و آن را مرهون خون مطهر شهدا و صبر خانواده‌های معظم آنان دانست و افزود: ایران امروز مستقل، قدرتمند و در اوج عزت است و این ملت برگزیده، زمینه ساز ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) خواهد شد.

سردار بابا احمدی تأکید کرد: دشمن تنها از طریق جنگ نرم می‌تواند به ایران آسیب بزند و برای مقابله با این جنگ، نیرویی قدرتمند برای صف‌آرایی در برابر تاکتیک‌های دشمن لازم است.

مسجد، پایگاه اصلی تولید قدرت نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن قوی شدن است، گفت: قوی شدن در برابر جنگ نرم دشمن باید با تولید قدرت نرم صورت گیرد.

وی بسیج را آرایش‌گرفته در برابر جنگ نرم دشمن معرفی کرد و فرماندهان بسیج، روحانیت، هیئت امنا و خادمین مساجد را پرچمداران این نبرد دانست که باید در مرکزیت مساجد به تولید قدرت نرم و مقابله با دسیسه‌ها و فتنه‌های نرم دشمن بپردازند.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه چهار رویکرد اصلی سازمان بسیج مستضعفین را تشریح کرد و افزود: رویکرد نخست مسجد محوری است. مسجد باید محور تمامی فعالیت‌ها باشد، چون تنها راه مقابله با جنگ نرم، توجه به این مکان مقدس است.

سردار بابااحمدی با اشاره به غفلت‌های صورت گرفته در خصوص مسجد در دهه‌های اخیر پس از دفاع مقدس، یادآور شد که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از مسجد آغاز و مدیریت شد و ۹۸ درصد شهدای ما پرورش‌یافته و اعزام‌شده از مسجد بوده‌اند.

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور موضوع دوم را امام محوری دانست و گفت: امام جماعت مسجد باید به امام محله تبدیل شود و صرفاً امام چند نفر در مسجد نباشد.

وی با بیان اینکه موضوع سوم، محله محوری است، افزود: این رویکرد به معنای تبدیل مسجد به محل خدمت‌رسانی به همه آحاد مردم است. بسیج باید تمامی خانه‌های واقع در قلمرو جغرافیایی مسجد و پایگاه مقاومت را تحت پوشش خود قرار دهد.

پایگاه محوری نکته چهارمی بود که سردار بابااحمدی به آن اشاره کرد و گفت: با همدلی و هماهنگی موجود، باید روز به روز قدرت نرم اجتماعی و مقاومت اجتماعی در محلات توسط بسیجیان به عنوان سفرای امام زمان مستحکم‌تر و گسترده‌تر شود تا زمینه ساز امر فرج فراهم گردد.

برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند

معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح کرد: دشمن امروز تنها یک راه دارد و آن جنگ نرم است که هدفش تغییر هویت و ماهیت ایرانی است و برای مقابله با این تاکتیک دشمن، نیاز است که نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند.