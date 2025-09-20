پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۲۹ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در استان پیش بینی می‌شود.

در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

مناطق دریایی استان به ویژه در تنگه هرمز، نسبتاً مواج خواهد بود.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و شناورهای سبک از تردد دریایی خودداری کنند.