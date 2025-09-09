پیش بینی وضعیت آب و هوای استان هرمزگان در روز سه شنبه ۱۸ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، از امروز تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

مناطق دریایی استان مواج خواهد شد. بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید و سبب اختلال و محدودیت در ترددهای دریایی خواهد شد.

توصیه می‌شود از شنا در دریا اجتناب گردد. شناورهای سبک نیز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.