پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز یکشنبه ۳۰ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ یکشنبه سی ام شهریور ماه ۱۴۰۴؛ تا ساعات ظهر امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس تا ظهر با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه نیز خواهد شد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.

مناطق دریایی استان تا ساعات ظهر، نسبتاًمواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و شناورهای سبک وتفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.

به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.