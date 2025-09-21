  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۸

پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز یکشنبه ۳۰ شهریور

بندرعباس- آخرین پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ یکشنبه سی ام شهریور ماه ۱۴۰۴؛ تا ساعات ظهر امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس تا ظهر با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و سبب گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه نیز خواهد شد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دوراز انتظار نیست.

مناطق دریایی استان تا ساعات ظهر، نسبتاًمواج خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و شناورهای سبک وتفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.

به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.

