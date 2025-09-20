۳۰۱ خودروی توقیفی در کرمان فروخته شد؛ ۵۹ میلیارد تومان در خزانه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از فروش تعداد ۳۰۱ دستگاه خودرو طی دو مرحله مزایده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت خودروهای توقیفی انجام شد.

مهدی بخشی، اظهار داشت: در اجرای اقدام جهادی مشترک دادسرای مرکز استان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان و اداره کل بازرسی، مبلغ فروش خودروها بالغ بر ۵۹۳ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۸۶۷ ریال بوده که پس از انجام تشریفات قانونی به حساب خزانه دولت واریز شد.

وی افزود: مزایده اخیر موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در سال جاری طی دو مزایده شماره ۱۵۴ و ۱۵۵ برگزار شد.

دادستان کرمان، ادامه داد: در مزایده شماره ۱۵۴، تعداد ۲۷۸ خودرو به مزایده گذاشته شد که از این تعداد، ۲۵۱ خودرو به فروش رفت و مبلغ ۵۲ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان حاصل شد.

بخشی، اضافه کرد: همچنین در مزایده شماره ۱۵۵، تعداد ۵۴ خودرو به مزایده گذاشته شد که ۵۰ خودرو به فروش رسید و مبلغ ۷ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان حاصل شد.

وی همچنین بیان کرد: استان کرمان به دلیل پهناوری و قرار گرفتن در کریدورهای اصلی ترانزیت مواد مخدر، نیازمند توجه ویژه در توسعه زیرساخت‌هاست، سازمان بازرسی نیز به صورت ویژه ورود نموده تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش خودروهای توقیفی به توسعه زیرساخت‌های مبارزه با مواد مخدر، تقویت و روزآمدسازی ایست‌های بازرسی و پارکینگ‌ها اختصاص یابد.