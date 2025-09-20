به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح شنبه در آئین تحلیف و اعطای پروانه به ۶۷ کارشناس جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان، با تبریک به کارشناسان جدید، به‌طور ویژه بر اهمیت دقت، تخصص و سرعت در ارائه نظریات کارشناسی تأکید کرد.

وی گفت: تحقق عدالت و احقاق حق در دستگاه قضائی بدون نظریات کارشناسی دقیق و تخصصی، غیرممکن است و به همین دلیل، کارشناسان رسمی باید در زمان‌بندی دقیق و با دقت کامل نسبت به ارائه گزارشات خود اقدام کنند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

رشیدی افزود: کارشناسان باید از هرگونه اظهار نظر قضائی اجتناب کرده و تنها در محدوده تخصصی خود و بر اساس شواهد و مدارک موجود نظر دهند.

وی تصریح کرد: نظریات کارشناسی باید به‌طور فنی و تخصصی باشد و هیچ‌گونه قضاوت قضائی یا تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها در آن‌ها نباید وجود داشته باشد.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری کردستان با تأکید بر آموزش مستمر کارشناسان رسمی، لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه نظریات را یکی از مسائل مهم دانست.

وی به بهره‌برداری از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: با استفاده از فناوری‌های روز، مانند هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند، کارشناسان می‌توانند دقیق‌تر و سریع‌تر نظرات خود را به مقامات قضائی ارائه دهند، که این امر به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده و تخصصی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین به فعال‌سازی سامانه خودکاربری اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به کارشناسان امکان می‌دهند که در هر زمان و مکان، نظریات خود را به‌صورت آنلاین به مقامات قضائی ارسال کنند و این امر علاوه بر تسریع در روند دادرسی، دسترسی به اطلاعات را برای تمامی طرفین دعوی آسان‌تر می‌کند.

رشیدی با تأکید بر اصول اخلاقی و قانونی در انجام وظایف کارشناسی، بر لزوم بی‌طرفی و عدم تأثیرپذیری در ارائه نظریات تأکید کرد و افزود: کارشناسان رسمی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، اصول اخلاقی حرفه‌ای را در نظر بگیرند و در تمامی مراحل کارشناسی بی‌طرف و منصف باقی بمانند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هر کارشناس رسمی موظف است در هر سال حداقل سه مورد کارشناسی معاضدتی را به‌صورت رایگان انجام دهد تا دسترسی به خدمات کارشناسی برای افراد نیازمند فراهم شود.

وی به کارشناسان توصیه کرد که در محل بررسی‌ها از هرگونه اظهار نظر غیررسمی و خارج از محدوده صلاحیت خود خودداری کنند.

در پایان این مراسم، پروانه‌های کارشناسی به ۶۷ کارشناس جدیدالورود اعطا شد و آنان با اتیان سوگند حرفه‌ای رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.