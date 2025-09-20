ارائه خدمات دانشجویی به روش کمونیستی؛گاهی صلاحیت علمی اولویت جذب نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف امروز در نشست خبری در دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی گفت: آمایش آموزش عالی تکلیفی هست که مقام‌معظم رهبری در خصوص آن دستور دادند و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آن مصوبه داد. سال ها است که سند آمایش روی میز وزارت علوم قرار دارد و هدف آن کیفیت سازی آموزش است.

وی به آماری که در خصوص دانشگاه ها وجود دارد اشاره کرد و افزود: عنوان شده ۲ هزار و ۶۰۰ دانشگاه داریم که عدد عجیبی است چراکه کشور چین هم با حجم زیادی از دانشجو و جعیت همین تعداد دانشگاه دارد. تعداد دانشگاههای دولتی ما ۱۰۵ دانشگاه است. دانشگاه پیام نور ۴۰۰ و خورده ای، دانشگاه آزاد ۴۰۰ الی ۵۰۰ واحد، دانشگاه علمی کاربردی ۲۰۰ و خورده ای و دانشگاه ملی مهارت با ۲۰۰ خورده ای واحد فعالیت می کنند از این رو آمار ۲ هزار و خورده ای صحیح نیست اگر بخواهیم واحد ها و مراکز را حساب کنیم ۱۸۰۰ دانشگاه و واحد می شود.

طرح آمایش وزارت علوم آماده ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی است

وزیر علوم افزود: باید دانشگاه ها با هدف کیفی سازی سازمان یابند گسترده شدن دانشگاه برای ما آزار دهنده است. وزارت علوم در دوره های مختلف در خصوص آمایش مطالعاتی داشته اما در اجرا موفق نبوده، بنابراین مجدد شورا از وزارت علوم‌ خواسته پیشنهاد آمایش را ظرف یک ماه تحویل دهد که الان تمام پرونده آمایش ما آماده است و تحویل آنها خواهیم داد.

سیمایی درباره ساماندهی سهمیه های کنکور نیز گفت: با هدف تامین عدالت آموزشی و برابری در دسترسی به امکانات آموزشی مطالعات وسیعی در این خصوص انجام شد و این وضعیت را اصلاح کرد چند بار پیشنهاد آن آماده شده، شخص رئیس جمهور در خصوص سهمیه های کنکور نظر داشتند ۳ بار پیشنهادات را به رییس جمهور ارائه دادیم هر بار نقطه نظراتی داشتند آخرین بار نقطه نظرات ایشان اعمال و تحویل رئیس جمهور شد قرار است به شورا برود و به تصویب برسد.

نظرات رئیس جمهور درباره ساماندهی سهمیه های کنکور لحاظ شد

وی افزود: از نظر حقوقی مشکلاتی داریم برخی سهمیه ها را شورا و برخی را مجلس تصویب کرده است‌ باید تفاهم بین دستگاهی داشته باشیم که همه توسط شورا به تصویب برسد امیدواریم وضعیت سهمیه ها با واقعیت ها هماهنگ شود.

۱۳۷ مورد نیاز صنعت برای اجرا در دانشگاه منجر به قرارداد شد

وزیر علوم درباره ارتباط دانشگاه و صنعت گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه از مسائل پیچیده است در کشورهای دیگر هم‌ مطرح است و یکی از مطالبات رهبری نیز است که رهبری عنوان کردند تحقیقات در دانشگاه ها نباید حبس شود. در سامانه نان ۲۲ هزار و ۵۸۵ نیاز ثبت شده است که سال گذشته ۳۳ مورد منجر به قرارداد شده است ولی امسال ۱۳۷ مورد نیاز منجر به قرار داد شده است.

وی افزود: در سامانه ساطع ۱۴ هزار و ۶۷۰ طرح ثبت و ۲۰۰ قرار داد منعقد شده است. ما نیاز به کار بیشتر داریم الان حدود ۱۲ هزار قرار داد با صنعت داریم. در حالی که هیئت علمی دانشگاه دولتی ما ۳۵ هزار نفر است یعنی یک سوم دانشگاه با صنعت مرتبط است.

سیمایی افزود: چند مدل جذب دانشجو با محوریت صنعت داریم ۸ هزار و ۴۳۰ دانشجوی ارشد به شیوه استاد محور جذب شده اند و ۵۷۷ دانشجوی دکتری تخصصی استاد محور نیز داریم همچنین دوره پسا دکتری در صنعت داریم که در حل مسائل کشور موثرند، رهبری نیز مجوز ۵۰۰ امریه محققان پسا دکتری را صادر کرده اند.

ما در دانشگاه ها خدماتمان را کمونیستی ارایه می‌کنیم

وی درباره خوابگاه ها گفت: خوابگاه کافی نداریم آن مقدار که داریم بخشی فرسوده هستند دوست داریم وضعیت بهتر شود از سال گدشته بودجه تعمیر و احداث خوابگاه ها را افزایش دادیم. متاسفم بگم که ما در دانشگاه ها خدماتمان را کمونیستی ارایه می کنیم مسئولیت خدمات را می گیریم خدمات ارائه می دهیم و رضایتی هم وجود ندارد، سال گدشته بیش از ۱۱ همت پول تغذیه دادیم. بالای ۲۲ درصد بوجه دانشگاه ها صرف تغذیه می شود. اکنون تغییراتی شروع شده است و در یکی از دانشگاه ها یکی از صنایع غذایی بزرگ خدمات ارائه خواهد داد، یک فود کورت کوچک دانشجویی تشکیل می شود و در ۱۷ دانشگاه رستوران مکمل راه‌اندازی شده که امسال فعال می شوند.

وی درباره تلاش برای بازگشایی انجمن هایی دانشجویی افزود: در این دوره به طور خاص به مقوله فرهنگ و دانشگاه فرهنگی توجه ویژه شده است، ما بخش فرهنگ را در دانشگاه ها زینت المجالس ندیدیم دانشگاه پیش رو دانشگاه فرهنگی است.تعداد تشکل هایی که بازگشایی شده اند افزایش یافته هیئت های نظارت تعییر کرده اند.

به یک الگو برای رابطه دانشگاه و دولت برای حل مسائل ملی رسیدیم

وزیر علوم در پاسخ به سوال مهر درباره جلسات دولت و دانشگاه ها و خروجی این جلسات گفت: کشور ما نیازمند توسعه علمی است دانشگاه مدعی است برای چالش‌های کشور راه حل دارم دولت ها همیشه از دانشگاه خواسته اند که مشکل را حل کنند لذا رئیس جمهور با توجه به آسیب شناسی نوع رابطه دانشگاه و دولت مدل دیگری را انتخاب کردند و به یک الگو برای رابطه دانشگاه و دولت برای حل مسائل ملی رسیدیم.

دانشگاه تهران کانون حل بحران آب شد

وی افزود: در الگویی که دکتر پزشکیان طراحی کرده است قرار است نمایندگان دولت در هر مرحله از تصمیمات حضور داشته باشند و دانشگاه‌ها در کنار مجریان دولت کار کنند، مساله آب به دانشگاه تهران محول شده است، دانشگاه تهران کانون حل این چالش است نهادهای دیگر هم هستند تا بتوانند یک‌نسخه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحویل دولت دهند،یک نسخه سیاتی به دولت ارایه شده و راه حل ها به اجرا گذاشته شده است دکتر پزشکیان از رابطه دولت و دانشگاه کوتاه نیامده است.

تاثیر مکانیزم ماشه روی منابع علمی

وزیر علوم در پاسخ سوالی در خصوص محدود شدن دسترسی به منایع علمی با فعال شدن مکانیزم‌ ماشه گفت: نباید به موجب حقوق بین الملل در دانشگاه ها تاثیر بگذارد آما متاسفانه دیدم تحریم ها را عملا به سمت علم و فناوری کشور توسعه دادند، من منکر نیستم ما هم احتمالا محدود می شویم، البته هنوز ماشه فعال نشده نمی دانم وضع بدتر می شود، ما با توجه به تحریم ها ورزیدگی داریم که البته نمیگوییم‌ خوب است ما به سهم خودمان‌تلاش می‌کنیم آثار تحریم‌ کاهش یابد.

وی افزود: هزار میلیارد تومان برای تمدید و اشتراک ما در پایگاه نشریات بین المللی پرداخت شده است.

وی افزود: بسته مرجعیت علمی در وزارت علوم‌ تدوین شده این هفته با معاون اول بررسی این پرونده شروع می شود. یکی از راه های تامین‌ مرجعیت علمی جذب دانشجویان مستعد است ما باید دانشگاه های خود را به سمت دانشجویان نخبه پیش ببریم. آیبن‌نامه این قانون‌را نیز نوشتیم برای حمایت مالی از دانشجویان مستعد کارشناسی ارشد ۱۵ میلیون تومان و برای دکتری ۲۰ میلیون‌تومان تعلق می‌گیرد.

گاهی صلاحیت علمی اولویت دوم در جذب اساتید بوده است

وی ادامه داد: متاسفانه گاهی صلاحیت علمی اولویت دوم در جذب اساتید بوده است که مستندات آن وجود دارد. امور غیر علمی اولویت بوده بنابراین شیوه نامه جذب اساتید را با کمک شورا اصلاح‌کردیم.

وی درباره بازگشت دانشجویان اخراجی به دانشگاهها نیز گفت: کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند همه بازگشتند و پرونده نداریم.

دانشگاه خانه احزاب نیست دانشجو نباید ابزار احزاب باشند. همه اذعان داریم دانشجو نسبت به سرنوشت کشور حساس باشد ما با نهاد رهبری دانشگاه ها روابط خوبی داریم برای خط مشی دانشگاه ها با نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها همکاری خوبی داریم و بستر برای جنب و جوش دانشجویان فراهم است.

وزیر علوم درباره استقلال دانشگاه ها نیز گفت: ما معتقدیم و می‌توانیم و تعهد می‌دهیم اگر آزادی نسبی در حدود آموزشی و اداری استخدامی به دانشگاه بدهیم دانشگاه از ۳۰ تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از منابع دولت جدا می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دانشجو ۴۵ ساعت وقت آزاد دارد و دانشگاه می‌تواند دروس را کاهش دهد، سنوات کم تر و هزینه ها کم‌ شود، الان ۳۰ درصد دانشجویان دکتری ما سنواتی هستند دانشجوی کارشناسی ارشد در بیشتر کشورها دو ترم است.

طرح وزارت علوم برای کاهش مهاجرت اساتید

وی درباره بهبود درآمد اعضای هیئت علمی گفت: درآمد اعضای هیئت علمی کم است و اقتصاد و معیشت نیز یکی از دلایل مهاجرت اساتید است بنابراین طرح هایی در این زمینه به دولت ارائه دادیم، ما موظف هستیم و دولت هم معتقد است باید به دنبال بهبود وضع معیشتی اساتید باشیم.

سیمایی صراف در مورد صندلی خالی در دانشگاه‌ها گفت: در این سال‌ها رشد جمعیت دانشجویی کاهش یافته است، همچنین مطالبه تحصیل نیز کاهش داشته است. در نسل زمان ما تنها راه موفقیت دانشگاه رفتن بود ولی نسل امروز فهمیده دانشگاه تنها مسیر موفقیت نیست. همه این مسائل نشان می‌دهد که ما باید بازنگری داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ما به دانشگاه‌های قوی پیشرو و مجهز به ابزار پژوهش هستیم. از این صندلی خالی میتوان فرصت‌سازی کرد و به سمت کیفی سازی آموزش عالی رفت.

اقدامات وزارت علوم برای تأمین امنیت معابر دانشگاهی

وزیر علوم در مورد سوال یکی از خبرنگاران در مورد تامین امنیت دانشگاه، گفت: پس از داستان پر غم امیر محمد خالقی کارگروهی تشکیل دادم که امنیت معابر دانشگاهی تامین شود. علی‌رغم اینکه دانشگاه مدعی بود که تامین امنیت معابر باید توسط پلیس و تامین روشنایی معابر توسط دانشگاه انجام شود ولی من دستور دادم دانشگاه‌ها تامین روشنایی معابر اطراف دانشگاه‌ها را انجام دهند. همچنین از بخش خصوصی پلیس و نگهبانی برای تامین امنیت استفاده کنند. عملکرد این کارگروه حدود دو ماه قبل منتشر شد، اگر پیشنهادی در این زمینه وجود دارد، مطرح شود.

معیارهای انتخاب و تغییر رؤسای دانشگاه‌ها

وی در مورد تغییرات در مدیریت دانشگاه‌ها و اینکه برنامه‌ای برای تغییر روسای دانشگاه‌هایی که تغییر نکرده اند وجود دارد یا خیر، گفت: از ابتدا ما این موضوع را مطرح کردیم که صرف اینکه کسی قبلاً مدیر بوده، دلیلی بر تغییر نیست. تعدادی رئیس دانشگاه و تعدادی از افراد ستاد تغییر نکرده‌اند.

وی در مورد ویژگی‌های روسای دانشگاه‌ها گفت: باید گفتمان دولت و رئیس جمهور را قبول داشته باشد. همچنین در سطح دانشگاه مقبولیت داشته باشد. همه روسایی که تا کنون انتخاب کردیم از اعضای هیئت علمی استفسار و استمزاج شده است. همچنین باید توانمند و مدیر برای مدیریت دانشگاه باشد. بنابراین تعدادی ابقا شدند و تعدادی تغییر کرده‌اند.