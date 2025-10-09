به گزارش خبرنگار مهر ، علی حسین رضایان معاون دانشجویی دانشگاه تهران به موضوعات مختلف از جمله وضعیت غذا و اسکان دانشجویان و همچنین افزایش مازاد ظرفیت دانشجو پرداخت.

وی درباره وضعیت غذای دانشجویی گفت: سیستم ما هوشمند نیست هدفمند نیست دانشجویان عضو شورای صنفی خودشان باید به ما کمک کنند. دربرخی موارد ما باید برای دانشجویان زیر دهک پنج غذا را رایگان کنیم یعنی حتی ۲۲ تومان هم زیاد است. ما به دنبال این هستیم که دانشجوی دهک دهی که پدرو مادر شاغل دارد و تک فرزند است، یعنی این دانشجو می‌تواند یک پرس غذای ۵۰ تومانی به راحتی تهیه کند ولی از طرف دیگر شاهد هستیم که دانشجوی دیگری فاقد سرپرست خانوار است و ما در حال حاضر بین این موارد تفاوتی قائل نشدیم.

وی همچنین درباره وضعیت سنواتی های ارشد ورودی ۱۴۰۱، دکتراهای ورودی ۹۸ به ماقبل و کارشناسی های ترم ۱۱ و ۱۳ نیز گفت: ما از دانشجویان ورودی‌های ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ خواستیم تا آخر شهریور و بعداً تا ۱۲ مهر دفاع کنند. حتی نهایتا دانشجویانی به ما گفتند مشکلاتی داشته اند و ما یک تبصره زدیم تا عواملی که باعث شده دانشجو سنواتی بشود و اگر این عوامل ، خارج از اراده وی باشد باز یک ترم دیگر تا آخر این ترم، دانشگاه و خصوصا اداره کل خابگاه ها همراهی کنند. در مورد دانشجویان کارشناسی هم برای ترم ۹ و ۱۰ همکاری کردیم و اگر ترم ۱۱ یا ۱۳ در کارشناسی که خیلی مرسوم نیست باز اگر عاملی خارج از اراده دانشجو مشکل ساز شده باشد قطعا همکاران من و دانشگاه دانشجو را همراهی خواهند کرد.

رضایان همچنین درباره اسکان دانشجویان بومی اظهار کرد وضعیت دانشجویان بومی هم مثل دانشجویان نوبت دوم در همان دفترچه ها تعریف شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران در این باره گفت: سازمان سنجش و وزارت علوم در دفترچه اعلام کرده اند فاصله ۸۰ کیلومتر، برخی از دانشگاه حتی اعلام کردند ۱۰۰ کیلومترشامل این بحث می شوند. البته این امر فقط هم مختص دانشگاه تهران نیست. تک تک دانشگاه های بزرگ تهران این مشکل را دارند و من هم درک می کنم دانشجوی دختری که از هشتگرد، اسلام شهر، پرند، دماوند و ورامین در دانشگاه حضور یابد، مشکلاتی دارد.

به گفته وی مانند سال های قبل با این دانشجویان صحبت و همراهی شده است. همچنین به این گروه از دانشجویان اعلام شده تا بیست و ششم ماه منتظر بمانند تا ظرفیت ها مشخص شود. البته استثناهایی هم در این زمینه وجود داشته است. به عنوان مثال اماکنی که مترو دارد، جاهایی که رفت و آمد راحت تراست و غیره را استثنا کردیم. فرض کنید بین کرج و هشتگرد، دانشجویی که از هشتگرد می آید، اولویت دارد یا در مقایسه بین دانشجوی بین پاکدشت و ورامین، اولویت را به ورامین دادیم.

وی در ادامه افزود: یعنی فاصله ها را در نظر میگیریم تا جایی که امکان پذیر باشد به همه اسکان بدهیم. درغیر اینصورت مجبوریم دانشجویی که شرایطش سخت تر است را در اولویت قرار بدهیم. به خاطر شرایطی که چه برای نوبت دوم چه برای سنواتی ها، چه برای بومی ها یا سایر اقشار امکان اسکان همه وجود ندارد عذرخواهی می کنیم.

به گفته وی دانشگاه به خصوص در زمینه اسکان امکان همراهی با دانشجویان بیش از این را ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اصراری به افزایش ظرفیت دانشجواست و اینکه آیا واقعا دانشگاه تهران ظرفیت را خود اعلام می کند یا سازمان سنجش این کار را انجام می دهد، گفت: فکر نمی کنم دانشگاه را دیگر با کمیت بشناسند. نماد آموزش عالی ایران چه در داخل، چه در خارج از کشور شناخته شده است. هم اکنون کیفیت حرف نخست را می زند. اینکه ما به جای پنجاه هزار یا چهل هزار دانشجوی فعال ، ۲۵ هزار دانشجو جذب کنیم وبا خدمات رفاهی مناسب در شان این دانشجویان فراهم کنیم چیزی از ارزش های دانشگاه نه تنها کم نمی شود بلکه رضایتمندی افزایش پیدا می کند.

معاون دانشگاه تهران گفت: برخی از رشته هایی که قدیمی است، بازار کار ندارد، از دور خارج نمی شود بلکه رشته های جدیدی را هم مدام داریم اضافه می کنیم، گروه های جدید را اضافه و اساتید جدید را جذب می کنیم ، بدون آنکه بخشی از این موارد را از دور خارج کنیم.

وی افزود: رئیس دانشگاه خیلی با قاطعیت به این امر ورود پیدا کرده، اعلام کرده که ما وقتی این ظرفیتها را نداریم، هیچ لزومی برای پذیرش این همه دانشجو نداریم. لذا امسال این موضوع را شروع کردیم و از معاونت دانشجویی در این زمینه درخواست هایی کردیم و همین طور نامه نگاری هایی با سازمان سنجش انجام شده که ما ظرفیت مازاد اصلا نخواهیم پذیرفت.