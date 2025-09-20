مجید عجمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از افتتاح خانه محیط زیست در روستای قلعه بالا بی ارجمند خبر داد و ابراز داشت: خانه محیط زیست بستری برای آموزش و آگاهی بخشی به مردم محلی و گردشگران است.
وی با بیان اینکه نقش و اهمیت حفاظت از گونههای شاخص و تنوع زیستی در این مرکز آموزش داده میشود، افزود: رویکرد این طرح ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جوامع محلی است.
رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه ارائه برنامههای آموزشی و فرهنگی در دستور کار است، ابراز داشت: محوریت این برنامهها حفاظت از یوز و سایر گونههای ارزشمند منطقه است.
عجمی با بیان اینکه در خانه محیط زیست میکوشیم تا در طی سال برنامههای مختلف برای آگاهی بخشی عموم مردم اجرا شود، تصریح کرد: محوریت این برنامهها با مشارکت خود مردم خواهد بود.
وی افزود: با توجه به عرصه وسیع منطقه و کمبود نیروی انسانی تنها راه برای حفاظت از زیستگاه آموزش و آگاهی بخشی در جامعه است که این هدف گذاری در خانه محیط زیست پیگیری میشود.
نظر شما