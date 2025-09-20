  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

خانه محیط‌زیست در روستای قلعه بالا بیارجمند افتتاح شد

خانه محیط‌زیست در روستای قلعه بالا بیارجمند افتتاح شد

شاهرود- رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از افتتاح خانه محیط زیست در روستای قلعه بالا بیارجمند خبر داد و گفت: هدف از این اقدام آموزش و آگاهی بخشی به جامعه برای حفظ محیط زیست است.

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افتتاح خانه محیط زیست در روستای قلعه بالا بی ارجمند خبر داد و ابراز داشت: خانه محیط زیست بستری برای آموزش و آگاهی بخشی به مردم محلی و گردشگران است.

وی با بیان اینکه نقش و اهمیت حفاظت از گونه‌های شاخص و تنوع زیستی در این مرکز آموزش داده می‌شود، افزود: رویکرد این طرح ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جوامع محلی است.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه ارائه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در دستور کار است، ابراز داشت: محوریت این برنامه‌ها حفاظت از یوز و سایر گونه‌های ارزشمند منطقه است.

عجمی با بیان اینکه در خانه محیط زیست می‌کوشیم تا در طی سال برنامه‌های مختلف برای آگاهی بخشی عموم مردم اجرا شود، تصریح کرد: محوریت این برنامه‌ها با مشارکت خود مردم خواهد بود.

وی افزود: با توجه به عرصه وسیع منطقه و کمبود نیروی انسانی تنها راه برای حفاظت از زیستگاه آموزش و آگاهی بخشی در جامعه است که این هدف گذاری در خانه محیط زیست پیگیری می‌شود.

کد خبر 6595398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها