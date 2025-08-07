گره ارتقا پناهگاه خوش ییلاق شاهرود به دست جوامع محلی باز شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح پنجشنبه در دیدار با تشکلها و سمنهای زیست محیطی استان سمنان به میزبانی اداره محیط زیست شاهرود، تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم معنا ندارد.
وی همچنین افزود: از سویی توان و ساختار حفاظت از همه عرصهها نیز از عهده دولت خارج است.
کار اصلی حفاظت با همراهی مردم
مدیرکل محیط زیست استان سمنان ادامه داد: تلاشهای بسیاری طی شش دهه با وجود کاستیهای بی شمار، تنگناها، کمبود امکانات، تجهیزات و اعتبارات انجام گرفت اما اتفاق خاصی نیافتاده است.
یوسف پور در ادامه تصریح کرد: ناگزیر راه حفاظت مشارکتی پیش گرفته شد و میکوشیم تا مردم نیز در این بین سهیم شوند.
وی افزود: قرقهای اختصاصی هم با وجود موافقها و مخالفان نظیر جاشلوبار مهدیشهر نیز در حد توان توانسته نقشی در حفظ حیات وحش ایفا کند اما در نهایت کار اصلی حفاظت باید توسط مردم اجرا شود.
لزوم ورود جوامع محلی در حفاظت از جنگل ابر
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در پناهگاه خوش ییلاق با توجه به کمبود محیطبان و ابلاغی جدید سازمان دست ما عملاً خالی است، ابراز داشت: مجبوریم با توجه به شرایط، خود را با سمت مشارکت مردم سوق دهیم و در این گام، ساز و کارها باید درست و اصلاح شود.
یوسف پور با بیان اینکه حفاظت از جنگل ابر به عنوان منطقه حفاظت شده وظیفه محیط زیست است، تصریح کرد: برای مدیریت بهتر نیرو باید مستقر و اقداماتی نظیر مدیریت گردشگری روستای ابر، آفرود و حضور دام در آن انجام شود.
وی افزود: تمرکز در این منطقه مستلزم کاستن حفاظت در مناطق دیگر است و قطعاً میطلبد تا جوامع بومی و سمنها برای جنگل ابر شاهرود وارد میدان شوند.
ارتقا خوش ییلاق با مشارکت مردم
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه یکی از مهمترین زیستگاههای جهان پناهگاه خوش ییلاق شاهرود است، ابراز داشت: در این پناهگاه گونههای مختلف از جمله گربه پالاس، یوز و غیره مشاهده شد و زمینه احیا در آن فراهم است.
یوسف پور با بیان اینکه در صورت همراهی و همدلی با رویکرد سامان بخشی به منطقه شامل خروج دام، این منطقه قابلیت تبدیل به پارک ملی را دارد، تصریح کرد: این گره صرفاً توسط خود مردم محلی میتواند باز شود.
وی افزود: در این خصوص باید راه منطقی پیش گرفته شود تا مردم بدانند آنها نیز ذینفع هستند و این میطلبد تا کارگروهی به این منظور با حضور نمایندگان مردم محلی و ریش سفیدان روستاهای اطراف خوش ییلاق شکل گیرد که این نیز به اعتماد سازی نیاز دارد.
توان افزایی سمنها در دستور کار
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه به دنبال توان افزایی سمنهای استان با تربیت تسهیل گران بومی هستیم، ابراز داشت: هر چه این بیشتر شود قطعاً حفاظت بهتری صورت میگیرد.
یوسف پور ادامه داد: این مهم نیازمند آن است که در کارگاههای مختلف همسو سازی انجام و آموزشهای لازم ارائه شود و در ادامه مسیر با آسیب شناسی، نقش مهم تشکلها و جوامع محلی را در مدیریت محیط زیست لحاظ کنیم.
وی افزود: نیازمند تشکلهایی هستیم که به شکل مطالبه گر باشند و نقش همفکری و دخالت در سیاست گذاری را پر رنگ تر ایفا کنند.
حفاظت شاهوار نیازمند اصلاح قوانین
مدیرکل محیط زیست استان سمنان بیان داشت: قانون معادن بزرگترین مانع و باعث کم رنگ شدن نقش محیط زیست در حفاظت از عرصه شده است.
یوسف پور در ادامه تصریح کرد: تنها راه حل اصلاح مرجع قانون گذاری است که باید نقش محیط زیست در این بین دیده شود.
یوسف پور ادامه داد: سمنها میتوانند با ارتباط مؤثر، نمایندگان را مجاب به اصلاح قانون کنند تا در حوزه معادنی نظیر بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار، محیط زیست بتواند نقش مؤثرتری را ایفا کند.
کاهش حریق جنگل و مراتع نیازمند مشارکت
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه متأسفانه طی سال جاری شاهد وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگلهای عرصههای محیط زیست استان و خصوصاً جنگل ابر و دامنههای شاهوار بودیم، ابراز داشت: کاهش و به صفر رسیدن آن نیازمند مشارکت است.
یوسف پور ادامه داد: هر منطقه باید دارای سناریو مخصوص به خود باشد و سمنها در این خصوص الزامات هماهنگی را میتوانند انجام دهند.
وی افزود: بسیاری از این حریقها بر اثر نا آگاهی ایجاد میشوند که نیازمند آموزش جوامع محلی با همراهی تشکلهای زیست محیطی است.
لزوم آموزش رسانهها
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه سمنها در پروژههای آموزشی نقش مؤثر میتوانند داشته باشند، ابراز داشت: به این صورت که به برگزاری کارگاهها و رساندن مطالب درست به رسانهها به آگاهی رسانی جوامع محلی کمک کنند.
یوسف پور تصریح کرد: فعالان رسانه نیازمند آگاهی و آموزش هستند لذا تور رسانهای در منطقه توران برای دهه اول شهریور برنامهریزی شده است.
وی افزود: نگاه و سیاست کلان به این منوال است که نقش سمنها در حکمرانی محیط زیست باید پر رنگ شوند و چنانکه با تلاش تشکلهای شاهرود مصوبات کشوری در مورد جاده جنگل ابر لغو و به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.
