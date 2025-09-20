به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البناء لبنان در مطلبی با اشاره به پیشنهاد جدید شیخ نعیم قاسم مبنی بر آغاز گفتگو با عربستان سعودی نوشت که سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله، دیروز یک رویدار مهم بود، به ویژه بخشی از سخنرانی که وی دعوت به گفتگو با عربستان سعودی را مطرح و تاکید کرد که شرایط پس از تجاوز به قطر دیگر مثل قبل نیست و پروژه «اسرائیل بزرگ» همه را هدف قرار داده و هیچکس از پیامدهای آن در امان نیست.

منابع آگاه پیش‌بینی کردند که موضع دیروز شیخ قاسم کامل کننده تلاش‌های ایران برای دعوت به آغاز گفتگوهای علنی با پادشاهی عربستان سعودی است.

بر اساس این گزارش تماس‌های ایران و عربستان سعودی زمینه را برای رسیدن حزب الله و عربستان سعودی به مرحله گشودن صفحه‌ای جدید و از بین بردن مشکلات فیمابین فراهم کرده است.

این روزنامه فاش کرد که تماس‌ها بین ریاض و تهران هفته‌ها قبل از جلسه جنجالی کابینه لبنان در تاریخ ۵ سپتامبر صورت گرفته است. علاوه بر این، آمریکایی‌ها نیز به دولت لبنان توصیه کرده‌اند که در فشار بر حزب الله و جامعه شیعه زیاده روی نکند، چرا که این اتفاق منجر به انفجار مردمی، سیاسی و امنیتی در داخل لبنان می‌شود.

منابع دیپلماتیک عرب در واکنش به سخنان شیخ قاسم اظهار داشتند که نکته قابل توجه در این سخنرانی، تأکید بر نقش مثبت عربستان سعودی است و این چیزی است که محافل عربی با دید مثبت به آن نگاه کرده‌اند و تبعات این مواضع در روزهای آینده آشکار خواهد شد.