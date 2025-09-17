سخنرانی شیخ نعیم قاسم در سالروز عملیات تروریستی پیجرها در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار امروز ویژه برنامهای به مناسبت اولین سالروز جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجارها دستگاههای پیجر به روی آنتن میبرد.
این برنامه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی آغاز میشود و شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان نیز در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.
در تاریخ ۷ و ۸ آگوست سال گذشته تعداد زیادی از پیجرهای اعضای حزبالله لبنان و برخی از شهروندان لبنان، بهصورت ناگهانی در ضاحیه جنوبی بیروت منفجر شد. به گزارش منابع امنیتی لبنان، بسیاری از استفادهکنندگان این دستگاهها، غیرنظامیان و شهروندان عادی بودند که ارتباطی با حزبالله نداشتند. طبق اظهارات این منابع، پیجرها توسط نگهبانان ساختمان، محیطبانان و افراد معمولی نیز مورد استفاده قرار میگرفت.
در پی این انفجارها، ۳۷ نفر شهید و بیش از ۳٬۴۰۰ نفر زخمی شدند. در میان آسیبدیدگان، شماری از غیرنظامیان و کودکان نیز حضور داشتند. بر اساس گزارشها، این عملیات از طریق نصب مواد منفجره درون دستگاههای ارتباطی، پیش از استفاده آنها توسط اعضای حزبالله، توسط موساد صورت گرفته است.
نظر شما