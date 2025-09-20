  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

۴ شکارچی پرندگان وحشی در مناطق آزاد نطنز دستگیر شدند

اصفهان- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نطنز از دستگیری چهار شکارچی در مناطق آزاد این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالاری با اشاره به دستگیری متخلفان شکار و صید غیر مجاز در منطقه حفاظت شده شهرستان نطنز، گفت: در پی انجام گشت و کنترل‌های مستمر و اجرای عملیات کمین توسط محیط‌بانان این شهرستان، چهار نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز پرندگان وحشی در مناطق آزاد شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، از متخلفان چهار قبضه اسلحه پنج‌تیر، یک قبضه اسلحه دولول، تعدادی فشنگ چهارپاره و تیر فشنگ ساچمه‌زنی یبه همراه ۱۲ پرنده وحشی از گونه تیهو و یک کبک کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست نظنز ادامه داد: پس از تنظیم صورت‌جلسه، پرونده متهمان جهت طی مراحل قانونی به مقامات محترم قضائی تحویل داده شد.

