۵۵ خودروی متخلف در لرستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادری امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اجرای موفقیت‌آمیز طرح اعاده امنیت ترافیکی در جاده‌های استان خبر داد و اظهار داشت: این طرح باهدف ارتقای ایمنی و کاهش رفتارهای پرخطر در محورهای مواصلاتی لرستان به اجرا درآمد که نتایج قابل‌توجهی نیز در پی داشته است.

وی عنوان کرد: در راستای این طرح، ۵۵ دستگاه خودروی متخلف که با حرکات مخاطره‌آمیز خود، امنیت سایر هم‌وطنان را در جاده‌های استان به خطر انداخته بودند، در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی و توقیف شدند.سرپرست پلیس‌راه لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت این طرح و لزوم برخورد قاطع با متخلفین ترافیکی، افزود: بررسی‌های کارشناسی دقیق نشان می‌دهد که نسبت رانندگانی که مسبب وقوع تصادفات هستند، در مقایسه با کل وسایل نقلیه فعال در راه‌های استان، کمتر از نیم درصد است. این آمار اگرچه در نگاه اول اندک به نظر می‌رسد، اما همین

تعداد محدود می‌توانند عامل اصلی بسیاری از حوادث ناگوار باشند و جان و مال شهروندان را به خطر بیندازند.

سرهنگ نادری با تأکید بر مسئولیت پلیس‌راه در حفظ جان مردم، عنوان کرد: ما به‌عنوان خادمین مردم در پلیس‌راه، هرگز اجازه نخواهیم داد که اراده و رفتارهای پرخطر همین نیم درصد از رانندگان، بر ایمنی و آرامش بقیه هم‌وطنان تأثیر منفی بگذارد. با قاطعیت، شدت و جدیت تمام، با هرگونه تخلف از قوانین راهنمایی‌ورانندگی برخورد خواهیم کرد تا جاده‌های استان، مکانی امن برای همه کاربران ترافیک باشد.