سارقان طلا و جواهرات در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی سرقت طلا و جواهرات از منازل شهروندان در بروجرد، بررسی موضوع باهدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و استفاده از شگردهای پلیسی به سرنخ‌هایی از سارقان رسیده و سرانجام پس از هماهنگی قضائی، دو سارق را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت طلا و جواهرات از منازل شهروندان اعتراف که دراین‌رابطه دو نفر مال‌خر نیز شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا، تصریح کرد: پلیس به‌صورت شبانه‌روز و با تمام توان برای دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.