به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند فرمانده انتظامی دلفان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله اکیپ‌های گشت انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران مشخص شد درگیری با سنگ و چوب رخ‌داده که منجر به مصدومیت چند نفر شده است، با اشراف اطلاعاتی ۹ نفر عامل نزاع دسته‌جمعی دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اینکه علت درگیری اختلاف ملکی بوده است خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.