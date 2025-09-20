  1. جامعه
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران مقابل مدارس از اول مهر

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران مقابل مدارس از اول مهر جهت ارتقای ایمنی والدین و دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از روز اول مهرماه، همکاران ما در پلیس راهور تهران بزرگ طرح اهدای کلاه ایمنی را مقابل مدارس اجرا خواهند کرد.

وی افزود: این طرح ویژه والدینی است که با موتورسیکلت فرزندان خود را به مدرسه می‌برند. همچنین برای دانش‌آموزانی که ترک موتورسیکلت سوار می‌شوند نیز کلاه ایمنی اهدا خواهد شد.

سرهنگ مؤمنی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کلاه ایمنی برای ایمنی دانش‌آموزان و راکبان الزامی است، تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از والدین هنگام رساندن فرزندان خود به مدرسه از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند، اما با اجرای این طرح، تلاش داریم این فرهنگ را بیش از پیش در جامعه نهادینه کنیم.

