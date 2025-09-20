کاهش ۲۷ درصدی وقوع تصادفات فوتی در فارس با رویکردهای نوین ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کورش کریمی صبح شنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر اولویتبندی مهار تصادفات و کاهش جانباختگان، در تشریح اقدامات و برنامههای این نهاد، اظهار کرد: اولین و مهمترین اولویت ما در استان، مهار تصادفات و کاهش آمار جانباختگان در حوادث رانندگی است.
وی ادامه داد: دومین رویکرد پلیس راهور، ساماندهی ترافیک و معابر شهری در شیراز و سایر شهرهای بزرگ استان است که با هدف روانسازی حرکت وسایل نقلیه و افزایش ایمنی تردد شهروندان دنبال میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی فارس همچنین بر ارتقای فرهنگ ترافیک رانندگان در فارس تأکید کرد و گفت: آموزش رانندگان، برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز و رانندگان متخلف از جمله برنامههای اصلی ماست و پلیس بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
سرهنگ کریمی ارائه خدمات مطلوب در صدور گواهینامه، کارت خودرو و سایر امور مرتبط را نیز از دیگر رویکردهای پلیس راهور فارس برشمرد.
رئیس پلیس راهور فارس در ادامه به تشریح برنامههای اجرایی پرداخت و اظهار کرد: در گام نخست، با هدف شناخت دقیق از وضعیت ترافیکی، بازدیدهای میدانی از شهر شیراز و شهرستانهای فارس صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد. در این راستا، تلاش کردیم با تقویت نیروهای پلیس در معابر، به روانسازی ترافیک کمک شایانی کنیم و حضور پلیس در خیابانها و جادهها محسوستر شود.
وی تصریح کرد: گشتهای نامحسوس افزایش یافته و دوربینهای هوشمند نیز برای نظارت دقیقتر و برخورد سریعتر با تخلفات تقویت شدهاند. تمامی تخلفات در سطح شهر رصد میشوند و هدف نهایی، ساماندهی ترافیک و کاهش تخلفات است که با سرعت و جدیت با آنها برخورد خواهد شد.
سرهنگ کریمی با اشاره به شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز در معابر، اظهار کرد: این اقدامات منجر به نتایج ملموسی شده است. در دو ماه اخیر، در بخش توقیف موتورسیکلت ۵۸ درصد افزایش داشتهایم و در برخورد با تخلفات حادثهساز نیز ۶۴ درصد رشد را شاهد بودیم. همچنین در ارائه خدمات مربوط به شمارهگذاری و تعویض پلاک نیز ۸۶ درصد افزایش عملکرد نسبت به گذشته داشتهایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی فارس افزود: مجموع این تلاشها منتج به کاهش چشمگیر آمار تصادفات شده است، به طوری که در وقوع تصادفات فوتی ۲۷ درصد و ۳۱ درصد کاهش فوتی را تجربه کردهایم.
سرهنگ کریمی تصریح کرد: هدف اصلی ما از برخورد با تخلفات، حفظ جان مردم و نظمبخشی به شهر است. اما باید در نظر داشت که پلیس به تنهایی قادر به کاهش کامل تصادفات و کنترل ترافیک نیست و این امر مستلزم هم کاری و مشارکت همه جانبه شهروندان و سایر نهادها است.
استقرار ۱۰۰ درصدی پرسنل راهور در بازگشایی مدارس
سرهنگ کریمی در ادامه سخنان خود به موضوع بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در بحث بازگشایی مدارس، جلسات متعددی برگزار شده است و رزمایشهای لازم نیز به اجرا درآمدهاند.
وی افزود: برای تأمین امنیت معابر و حفظ جان دانشآموزان، استقرار صد درصدی تمامی پرسنل راهور استان برنامهریزی شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی فارس افزود: همه پرسنل در کف خیابان هستند تا نظارت کامل بر ترافیک و امنیت مسیرهای منتهی به مدارس را در دست بگیرند. این اقدام نشاندهنده اهمیت ویژهای است که مسئولان برای حفظ جان و امنیت دانشآموزان قائل هستند.
سرهنگ کریمی تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات مهم اتخاذ شده، تغییر ساعت شروع به کار ادارات است. تغییر ساعت از ۷:۰۰ به ۸:۰۰ به صورت شناور خواهد بود. این تصمیم با هدف کاهش بار ترافیکی در ساعات اولیه صبح و تسهیل رفتوآمد دانشآموزان به مدارس اتخاذ شده است.
نظر شما