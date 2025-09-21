روایت قهرمانی سه کودک در بندرعباس؛ جنگ ۱۲ روزه سوژه «دینگو» شد

محسن عباسی کارگردان فیلم کوتاه «دینگو» از آثار راه یافته به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این فیلم گفت: این فیلم پنج دقیقه‌ای در بندرعباس تولید شده و موضوع آن درباره سه کودک است که در جریان جنگ دوازده روزه تلاش می‌کنند به مردم شهر کمک کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور به سرعت و بعد از پایان جنگ سراغ این موضوع رفته است، توضیح داد: چون خودم حس می‌کنم در اتفاقاتی مثل جنگ یا هر بحران دیگری، جدای از دولت و مسئولان، خودِ مردم خیلی می‌توانند کمک کنند و تأثیرگذار باشند. برای من خیلی مهم بود که این حس کمک کردن و قهرمان بودن را به تصویر بکشم به همین دلیل فیلمنامه‌ای آماده شد که همین حس را منتقل کند؛ این‌که هر کسی می‌تواند به نوبه خود کاری انجام دهد.

عباسی درباره روند شکل‌گیری فیلمنامه توضیح داد: تقریباً از همان اوایل جنگ شروع کردیم. با آقای محبی که نویسنده بود صحبت می‌کردیم و همان اوایل جنگ نوشتن فیلمنامه شروع شد. فکر می‌کنم دوم یا سوم تیر نسخه نهایی به دست من رسید و ما پیش‌تولید را آغاز کردیم.

این کارگردان درباره پیام «دینگو» اظهار کرد: چیزی که در ذهنم بود و امیدوارم منتقل شده باشد، این است که هر کسی به نوبه خودش می‌تواند قهرمان باشد و کمک کند.

وی در ادامه درباره انتخاب بازیگران کودک توضیح داد: با مربی‌های تئاتر در استان صحبت کردیم و یکی‌یکی بچه‌ها را دیدیم و تست گرفتیم تا به این سه نفر رسیدیم. از میان آنها فقط یکی سابقه تئاتر داشت و دو نفر دیگر اصلاً بازیگر نبودند، اما با تمرین تبدیل به بازیگر شدند و انصافاً هم خیلی خوب بازی کردند.

عباسی افزود: سن بچه‌ها هشت، دوازده و سیزده سال است. یعنی در واقع کودک و نوجوان هستند.

این کارگردان درباره تجربه کار با کودکان گفت: این اولین بار بود که با بازیگر کودک کار می‌کردم. این را هم باید بگویم که این تجربه سوم فیلمسازی من است البته قبلاً انیمیشن ساخته بودم. به نظرم کار با کودکان حتی راحت‌تر از بازیگران بزرگسال بود چون خیلی حرف‌گوش‌کن‌تر و منظم‌تر بودند.

وی درباره گروه مخاطبان «دینگو» توضیح داد: فیلم مخاطب خاصی ندارد. یعنی برای گروه سنی خاصی ساخته نشده است در واقع هم کودکان می‌توانند آن ببینند، هم بزرگسالان و به همه گروه‌های سنی می‌خورد.

عباسی درباره ویژگی کارگردانی فیلم خود گفت: خیلی تلاش کردم جنوب و فرهنگ بندر را نشان بدهم.

این کارگردان درباره تفاوت فیلمسازی در شهرستان و تهران اظهار کرد: من در تهران یا شهرهای بزرگ فیلم نساخته‌ام اما در شهرستان بندرعباس بزرگ‌ترین مشکل این است که نه تجهیزات داریم و نه عوامل حرفه‌ای. بازیگر حرفه‌ای، فیلمبردار یا عوامل صحنه حرفه‌ای اینجا نیستند. برای همین ساخت فیلم سخت‌تر می‌شود. مجبور شدیم تمام وسایل از جمله دوربین، نور و صدا را از اصفهان کرایه کنیم و به بندرعباس بیاوریم. همین حمل و نقل وسایل دردسر زیادی داشت و استرس کار را بیشتر می‌کرد. به‌طور کلی امکانات کمتر است و ساخت فیلم سخت‌تر می‌شود. امیدوارم حمایت از شهرستان‌ها بیشتر شود تا تولیدات بیشتری شکل بگیرد.

وی درباره هزینه‌های فیلمسازی گفت: واقعاً هزینه‌ها خیلی بالا رفته است. این بار مجبور شدم تهیه‌کننده پیدا کنم و بچه‌های سوره خیلی کمک کردند. عملاً تمام هزینه‌ها صرف ساخت فیلم شد و چیزی اضافه باقی نماند.

عباسی درباره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان بیان کرد: این جشنواره بسیار خوب است. وقتی ما به کودکان و نوجوانان اهمیت می‌دهیم و برایشان تولید محتوا می‌کنیم، کمک بزرگی به پرورش و رشد آنها خواهد شد.

وی در پایان درباره صحنه‌های ویژه فیلم گفت: انفجار نداشتیم، اما چند پلان پدافندی داشتیم که موشک‌ها و پدافند در آسمان نشان داده می‌شد. این صحنه‌ها را با جلوه‌های ویژه بصری ساختیم.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.