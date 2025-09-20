  1. استانها
جزییات مهار آتش‌سوزی کیانپارس اهواز

اهواز - آتش سوزی که عصر امروز در منطقه کیانپارس اهواز اتفاق افتاد با تلاش آتش نشانان مهار شد.

بابک ربیعی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش سوزی در منطقه کیانپارس اهواز، بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: سه باب مغازه در بازارچه‌ای بین خیابان‌های ۷ و ۸ شرقی کیانپارس دچار حریق شدند که آتش سوزی به طبقات فوقانی سرایت کرد.

وی افزود: با تلاش آتش نشانان ساکنین از ساختمان خارج و آتش سوزی مهار شد.

ربیعی گفت: این حادثه صدمات جانی نداشته و تنها خسارت مالی داشته است.

به گفته وی، پنج دستگاه خودروی حریق، دو دستگاه تانکر، دو دستگاه خودروی پیشرو و خودرو نردبان در محل به محل اعزام شده بودند.

