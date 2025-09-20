به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، آیتالله امان نریمانی با استناد به آیات قرآن کریم، مسئولیت فردی و اجتماعی انسان را یادآور شد و گفت: طبق قانون بقا و وعده الهی، کوچکترین افکار و اعمال انسان به اندازه وزن یک اتم و محاسبه میشود.
وی با تلاوت آیاتی از قرآن افزود: همانگونه که خداوند میفرماید «فَمَن یَعمل مثقالَ ذَرّةٍ خیراً یره و من یَعمل مثقالَ ذَرّةٍ شراً یره»، هیچ نیت و عملی از محاسبه الهی پنهان نمیماند و انسان در برابر همه رفتارهای خود مسئول است. نریمانی خاطرنشان کرد: حتی اندیشههای درونی انسان، چه نیت خیر و چه نیت شر، نزد خداوند ثبت میشود و بر اساس اراده و انتخاب خود فرد، مشمول مغفرت یا عذاب الهی خواهد بود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «عالم عامل» برنده حقیقی است، گفت: عالم کسی است که به آنچه میداند عمل کند و تنها دانستن بدون عمل، در هر رشته و جایگاهی بیثمر است. او افزود: این قاعده برای همه اقشار جامعه، از روحانی و مدیر گرفته تا مهندس و کارگر، صادق است و هر کس که به علم خود عمل نکند، روزی دچار حسرت و پشیمانی خواهد شد.
آیتالله نریمانی با اشاره به آیات «یوم یعض الظالم علی یدیه» یادآور شد: قرآن کریم هشدار میدهد که روزی فرا میرسد که انسانهای ستمکار و کوتاهکار از کوتاهیهای خود پشیمان میشوند و بر دستهای خود میگزند و میگویند ای کاش با دوستان و همفکران نادرست همراه نمیشدیم.
وی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی عاقبتبهخیری برای همه حاضران، تأکید کرد: مسئولان و مردم باید در کنار برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی، به اصول اخلاقی و معنوی پایبند باشند تا در پیشگاه الهی سربلند باشند.
