تقویت نقش مبلغین مذهبی در حفاظت از محیط زیست یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ادارهکل تبلیغات اسلامی و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست برگزار شد، در این نشست، مسئولان دو دستگاه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت روحانیت و شبکههای تبلیغی برای آگاهیبخشی عمومی و انتقال آموزههای دینی مرتبط با حفظ محیط زیست تأکید کردند.
در جریان این نشست، طرفین ضمن بررسی ابعاد مختلف چالشهای زیستمحیطی در استان، بر این نکته توافق داشتند که مسائل مربوط به محیط زیست یکی از موضوعات کمتر مورد توجه در عرصه تبلیغ دینی بوده و نیازمند بازنگری و تقویت است.
بر همین اساس ادارهکل تبلیغات اسلامی متعهد شد با همکاری کارشناسان و پژوهشگران، یک بسته پژوهشی مدون در قالب مجموعهای از پنج سخنرانی تخصصی با محوریت موضوع محیط زیست تهیه کند.
این مجموعه قرار است در نشستهای آموزشی و هماندیشی ویژه روحانیون، شبکه «بانور» و فعالان فرهنگی ارائه و رونمایی شود.
همچنین طبق برنامهریزی صورتگرفته، محتوای مذکور در قالب جزوه، کتاب یا فایل دیجیتال منتشر خواهد شد تا در اختیار ائمه جماعات مساجد، مبلغان و مراکز فرهنگی و دینی استان قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام آن است که روحانیون بتوانند مفاهیم دینی مرتبط با حفاظت از محیط زیست را به زبان ساده و در بستر تعالیم اسلامی برای گروههای هدف و عموم مردم بازگو کنند.
مسئولان حاضر در جلسه، توجه به مسائل زیستمحیطی را از مصادیق بارز مسئولیت اجتماعی نهادهای فرهنگی دانسته و بر این باور بودند که پیوند آموزههای دینی با فرهنگ محیط زیست میتواند اثرگذاری این پیامها را در جامعه دوچندان کند. به اعتقاد آنان، روحانیت به دلیل جایگاه اجتماعی و ارتباط گسترده با مردم، نقش مهمی در تغییر نگرشها و ترویج سبک زندگی سازگار با محیط زیست دارد.
این نشست را میتوان گامی مؤثر در جهت همافزایی میان نهادهای فرهنگی و اجرایی استان دانست؛ اقدامی که نهتنها به ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه چالشهای زیستمحیطی کمک خواهد کرد، بلکه الگویی برای تعامل میان دستگاههای فرهنگی و سازمانهای متولی امور اجتماعی محسوب میشود.
بر اساس توافقات انجامشده، روند اجرای این طرح در ماههای آینده آغاز و نتایج آن در قالب برنامههای آموزشی، تبلیغی و فرهنگی به مردم استان ارائه خواهد شد.
