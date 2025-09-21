ظرفیت های قرآنی آذربایجان غربی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا شفیعی، مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کشور، از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در استفاده از ظرفیت های قرآنی مردم در استان قدردانی کرد و اظهار کرد: باید از این ظرفیت های ناب قرآنی مردم استان بهره برداری کرد.

وی در ادامه با اشاره به استعدادهای کم نظیر نیروی انسانی استان بویژه ورزش، فرهنگ و هنر و علوم قرآنی گفت: این افراد ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای استان آذربایجان غربی هستند که باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.

رحمانی با تاکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های انسانی استان افزود: در تمامی شهرهای استان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و هنری وجود دارد که حمایت از این ظرفیت‌ها از جمله برنامه‌های استان است.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن کشور نیز در این دیدار با تقدیر از حمایت های قرآنی استاندار آذربایجان‌غربی در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها از برگزاری جشنواره قرآنی در استان خبر داد و بر استمرار این نهضت ملی تاکید کرد.

استاندار آذربایجان غربی اولین استاندار نمونه در نهضت ملی زندگی با آیه ها انتخاب شد

حجت‌الاسلام والمسلمین شفیعی با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح ملی نهضت زندگی با آیه‌ها از حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی از فعالیت‌ها و توسعه فرهنگ قرآنی در استان بویژه اجرای موفق این طرح در استان قدردانی کرد.

در این دیدار مقرر شد برنامه‌های ملی و استانی و مسابقات قرآنی در استان برنامه ریزی و مورد حمایت قرار گیرد.

همچنین در این دیدار از اقدامات و حمایت های رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی که به عنوان اولین استاندار نمونه در نهضت ملی زندگی با آیه ها انتخاب شده بود با اهدای لوح تقدیر از سوی وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی کشور، تجلیل به عمل آمد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین شفیعی مدیرکل امور استان های سازمان دارالقرآن الکریم کشور با همراهی حجت الاسلام والمسلمین امامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با یاسر رهبردین، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با هدف تقویت سطح همکاری و تعاملات بیشتر دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه از اقدامات یاسر رهبردین، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در نهضت ملی زندگی با آیه ها، با اهدای لوح تقدیر و کلام الله مجید، تجلیل شد.

دیدار مدیرکل امور استان های دارالقرآن الکریم کشور با رئیس عقیدتی سیاسی فراجا

حجت الاسلام شفیعی، مدیرکل امور استان های سازمان دارالقرآن الکریم کشور ظهر یکشنبه همچنین با همراهی حجت الاسلام والمسلمین امامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با حجت‌الاسلام سید کمال موسوی، رئیس عقیدتی سیاسی فراجای استان در راستای توسعه تعاملات دوجانبه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی نحوه گسترش تعاملات و همکاری های مشترک، بر لزوم بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت های بین دستگاهی در راستای ارتقای فرهنگ استان تأکید کردند.

شهردار ارومیه نیز با مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی و مدیرکل امور استان های سازمان دارالقرآن الکریم کشور دیدار و گفت و گو کرد.

آیدین رحمانی، شهردار ارومیه با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی استان، با حجت الاسلام والمسلمین امامی، مدیرکل استان و حجت الاسلام والمسلمین شفیعی، مدیرکل امور استان های سازمان دارالقرآن الکریم کشور، در راستای گسترش تعاملات بین دستگاهی و با هدف تقویت همکاری‌های مشترک دیدار و تبادل نظر کرد.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، بر لزوم بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت ها در توسعه فرهنگ شهری تأکید کردند.

طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج معارف قرآن کریم و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان مردم و آیات الهی، با همکاری نهادهای فرهنگی کشور و محوریت سازمان تبلیغات اسلامی در استان‌های مختلف اجرا شد.